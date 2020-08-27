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روسيا تعلن تسهيل إجراءات التأشيرة بين موسكو والرياض
http://almnatiq.net/?p=897623
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو والرياض ستبدآن في تيسير إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين اعتبارا من 30 أغسطس الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “ابتداء من 30 أغسطس ستدخل مذكرة التفاهم بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة المملكة العربية السعودية للتأشيرات لمواطني البلدين حيز التنفيذ. تم التوقيع على المذكرة في الرياض في 14 أكتوبر 2019”.

وأضافت أن المذكرة تنص على إصدار تأشيرات سياحية متعددة الاستخدام لمدة تصل إلى 6 أشهر لمواطني البلدين وتأشيرات خاصة متعددة الاستخدام لمدة تصل إلى عام واحد، بالإضافة إلى تأشيرات دخول متعددة خاصة وإنسانية لمدة تصل إلى 5 سنوات.

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