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رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجية

رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجية
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المناطق - واس

استقبل دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية والوفد المرافق له الذي وصل إلى بغداد بوقت سابق في زيارة رسمية.
ونقل سموه في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وأمن واستقرار المنطقة، كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية السفير عبدالله بن عبدالعزيز العيفان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري، والسكرتير أول مهند بن سلطان اليوسف، والملحق عبدالعزيز بن حسين الردادي.

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