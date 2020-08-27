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“البيئة ” و “الأرصاد” تبحثان أوجه التعاون لخدمة المزارعين

“البيئة ” و “الأرصاد” تبحثان أوجه التعاون لخدمة المزارعين
http://almnatiq.net/?p=897638
المناطق - واس

اجتمع المدير العام للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزارعة الدكتور بندر الصقهان ومستشار وكيل الوزارة للزراعة الدكتور مجدل بن سفران مع مساعد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد محمد بابيضان ومسؤولي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لبحث سبل الشراكة بين وكالة الزراعة وهيئة الأرصاد وحماية البيئة لخدمة المزارعين في المملكة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لربط تطبيق مرشدك الزراعي الذي يخدم المزارعين مع الأرصاد الجوية لتوعية المزارعين والتنبؤ بحالات الطقس من أجل مواجهة الآثار السلبية لتقلبات الطقس والتنبؤات قصيرة المدى وبعيدة المدى والموسمية.
ويأتي الاجتماع من منطلق تعزيز التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمزارعين.

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