‏انطلاق البرامج التدريبية على منصة مدرستي بتعليم حائل بنين

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دشن مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد اليوم الخميس ٨ / ١ / ١٤٤٢ هـ برنامج ‏نظام إدارة التعليم الإلكتروني منصة ” مدرستي ” والذي يستهدف قادة المدارس ووكلائها وجميع شاغلي الوظائف التعليمية ويستمر إلى يوم الأحد بعد القادم بدخوله على غرف التدريب وتوجيهه كلمة بهذه المناسبة شكر فيها المتدربين وأكد فيها ثقته بهم لقيادة هذه المرحلة بنجاح لنجتاز معاً هذه الأزمة بإذن الله ونعود إلى مدارسنا بأمان .



كما أكد الدكتور البليهد بأنه سوف يلحق هذه الدورة دورات تدريبية أخرى بجميع المجالات المرتبطة بالتقنية ، كما أشار إلى الاهتمام بالطلاب ومراعاة الصعوبات التي سوف يواجهونها من خلال هذه التجربة الجديدة .



وفي ختام كلمة مدير عام التعليم بمنطقة حائل تمنى للجميع عام دراسي حافل وناجح وموفق وتحقيق أفضل النتائج على مستوى التعليم بالمملكة .



كما ‏صرح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم منطقة حائل الأستاذ عارف الحربي بقوله ” نستهدف في برنامج نظام إدارة التعليم الإلكترونيمنصة ” مدرستي ” قادة المدارس ووكلائها وجميع شاغلي الوظائف التعليمية من خلال 16 برنامج تدريبياً عن بعد عبر برنامج zoom لأكثر من 8000 متدرب وينفذها عدد من المدربين المختصين بالمنطقة ، ‏كما سيتم تنفيذ عدد من البرامج في الأسابيع القادمة تعنى بالتقنية .