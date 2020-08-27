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تعليم الخرج يطلق حملة “جاهزون للتعليم عن بعد “

تعليم الخرج يطلق حملة “جاهزون للتعليم عن بعد “

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‏انطلاق البرامج التدريبية على منصة مدرستي بتعليم حائل بنين

‏انطلاق البرامج التدريبية على منصة مدرستي بتعليم حائل بنين

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منطقة تبوك

تعليم الخرج يطلق حملة “جاهزون للتعليم عن بعد “

تعليم الخرج يطلق حملة “جاهزون للتعليم عن بعد “
http://almnatiq.net/?p=897660
المناطق - الرياض

تطلق إدارة تعليم الخرج حملة ( جاهزون للتعليم عن بعد )اليوم الخميس وهي امتداد للحملة الإعلامية التي اطلقتها وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للإعلام والاتصال في (١٣ ) اغسطس إلى (٢٤ ) اكتوبر ؛ وتستهد الحملة أولياء الأمور . والمعلمين والطلبة .

وقال مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي. أن هذه الحملة تهدف إلى مساعدة الفئة المستهدفة لمواصلة مهامهم افتراضياً والتكيف مع خيارات التعليم عن بعد والتفاعل الإيجابي معها.؛ مشيرا إلى أن الحملة تضم مجموعة متكاملة من الفيديوهات التوعوية والتصاميم التي تمد المتلقي بالمعلومات والإرشادات وتمكنهم من التأقلم مع التغيرات الجديدة ومواصلة الرحلة التعليمية .

وأضاف أن منصة مدرستي البديل المناسب خلال أزمة كورونا واستراتيجياً بعد زوالها ؛ فهي تحتوي على أكثر من 45 ألف محتوى رقمي تعليمي متنوع، وأكثر من 450 ألف خطة درس إلكتروني
، مؤكداً أن الحملة تلقي بالضوء على الأدوار والمسؤوليات للفئات المستهدفة بالحملة …

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