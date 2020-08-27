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حرم سمو أمير منطقة الجوف تزور المؤسسات التعليمية للبنات بالمنطقة

حرم سمو أمير منطقة الجوف تزور المؤسسات التعليمية للبنات بالمنطقة

منطقة الجوف
‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني

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حرم سمو أمير منطقة الجوف تزور المؤسسات التعليمية للبنات بالمنطقة

حرم سمو أمير منطقة الجوف تزور المؤسسات التعليمية للبنات بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=897670
المناطق - الجوف

زارت حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن اليوم، المؤسسات التعليمية في المنطقة واطلعت على استعدادات جامعة الجوف وإدارة التعليم والكلية التقنية لانطلاقة العام الدراسي الجديد.
واستهلت سموها الزيارة بمجمع كليات البنات بمدينة سكاكا التابع لجامعة الجوف، واطلعت على استعدادات الجامعة لبدء العام الجامعي الجديد 1442هـ ، وتجولت في المعامل المركزية، والوحدات والمكتبة المركزية واستمعت لشرح عن مبادرة غدق المناهل، بعد ذلك زارت المدرسة الابتدائية السادسة عشرة، واستمعت لإيجاز عن استعدادات تعليم المنطقة للعام الدراسي الجديد من خلال منصة مدرستي، واطلعت على موقع روضة افتراضية للأطفال وصفوف الطفولة المبكرة بنين وبنات أول وثاني وثالث، كما شاهدت الصفوف العليا بنات وقوائم استلام الكتب الدراسية كما اطلعت سموها على استعدادات الكلية التقنية للبنات بمدينة سكاكا, للفصل التدريبي الأول, وشاهدت البيانات العامة والإحصائيات عن الكلية والخطط التي تنفذها.
وفي نهاية كل زيارة سجلت حرم سمو أمير منطقة الجوف كلمة في سجل الزيارات أعربت من خلالها عن سعادتها بزيارة صروح العلم والمعرفة، وسرورها بما شاهدته من استعدادات من خلال التعليم عن بُعد لانطلاقة عام جديد، وما لمسته من حماس لدى (منسوبات الجامعة ، والتعليم ، والكلية التقنية), داعيةً الله أن يكون عامًا حافلًا بالخير والإنجازات.

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