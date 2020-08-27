احدث الأخبار

تنظيم زيارات الأهالي لـ “400” من ذوات الإعاقة في الرياض وفق اجراءات التباعد
منطقة الرياض
 حرم سمو أمير منطقة الجوف تزور المؤسسات التعليمية للبنات بالمنطقة
منطقة الجوف
 ‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني
أبرز المواد
 تعليم الخرج يطلق حملة “جاهزون للتعليم عن بعد “
منطقة الرياض
 ‏انطلاق البرامج التدريبية على منصة مدرستي بتعليم حائل بنين
منطقة حائل
 بلدية القريات : تقوم بـ ” ٢٤٨ ” جولة على المحال التجارية وتصادر ١١١ مواد منتهية وتزيل 4145م٣ أنقاض
منطقة الجوف
 أمانة تبوك : أعمال النظافة تغطي أكثر من 2500 كيلو متر مربع في 75 حياً ضمن نطاق مدينة تبوك
منطقة تبوك
 التعليم: تعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من السابعة
أبرز المواد
 بلدية القطيف تضبط شقه سكنية تم تحويلها لعيادة بيطرية مخالفة
المنطقة الشرقية
 “البيئة ” و “الأرصاد” تبحثان أوجه التعاون لخدمة المزارعين
أبرز المواد
 اليونان تدعو الناتو لعدم التسامح مع أعمال تركيا العدوانية
أبرز المواد
 أمنستي: قمع تظاهرة طرابلس بالرشاشات الثقيلة
أبرز المواد
تنظيم زيارات الأهالي لـ “400” من ذوات الإعاقة في الرياض وفق اجراءات التباعد

تنظيم زيارات الأهالي لـ “400” من ذوات الإعاقة في الرياض وفق اجراءات التباعد

منطقة الرياض
حرم سمو أمير منطقة الجوف تزور المؤسسات التعليمية للبنات بالمنطقة

حرم سمو أمير منطقة الجوف تزور المؤسسات التعليمية للبنات بالمنطقة

منطقة الجوف
‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني

‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني

أبرز المواد
تعليم الخرج يطلق حملة “جاهزون للتعليم عن بعد “

تعليم الخرج يطلق حملة “جاهزون للتعليم عن بعد “

منطقة الرياض

تنظيم زيارات الأهالي لـ “400” من ذوات الإعاقة في الرياض وفق اجراءات التباعد

تنظيم زيارات الأهالي لـ “400” من ذوات الإعاقة في الرياض وفق اجراءات التباعد
http://almnatiq.net/?p=897676
المناطق - الرياض

نظمت مراكز التأهيل الشامل للإناث في حي القدس والدرعية والخرج والمجمعة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين الماضية مجموعة من الزيارات والبرامج الاجتماعية لـ400 مستفيدة من ذوات الإعاقة المشمولات بالرعاية داخلها مع تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة وقوانين التباعد الاجتماعي.

واشتمل التنظيم على اعتماد خطة كاملة لإستقبال زيارات أهالي المقيمات وفق جدول يومي محدد يوضح اعداد الزائرات وفترة الزيارة بعد التواصل والتنسيق مع الأسر بالإضافة إلى تخصيص نقاط الفرز البصري وقياس درجات الحرارة عند الدخول والخروج وتعبئة نموذج الإفصاح الصحي مع وضع الإرشادات الوقائية في المكان المخصص للزيارات والاشراف على تطبيقها، كما نفذت المراكز خلال الفترة نفسها مجموعة من البرامج الترفيهية والتلوين والرسم والألعاب والمسابقات والرحلات الخارجية الترويحية للمستفيدات .

تأتي هذه البرامج والزيارات ضمن الخطط الدورية في مراكز التأهيل الشامل للإناث في الرياض والتي تهدف في مجملها إلى تنمية مهارات مستفيداتها و شغل اوقات الفراغ لديهن ودمجهن بالمجتمع .

روابط ذات صلة

تعليم الخرج يطلق حملة “جاهزون للتعليم عن بعد “

تعليم الخرج يطلق حملة “جاهزون للتعليم عن بعد “
النائب العام يأمر بمراجعة عقوبة الإعدام بحق 3 قُصّر

النائب العام يأمر بمراجعة عقوبة الإعدام بحق 3 قُصّر
الأمير فيصل بن بندر يستقبل اللواء العتيبي بمناسبة تكليفه قائداً لقوات آمن المنشأت بمنطقة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يستقبل اللواء العتيبي بمناسبة تكليفه قائداً لقوات آمن المنشأت بمنطقة الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*