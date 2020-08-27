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محافظ حفرالباطن يزور مراكز الصفيري والقيصومة
http://almnatiq.net/?p=897686
المناطق – فهيد المريخي

قام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن صباح يوم الأربعاء بزيارة تفقدية إلى مركز الصفيري ومركز القيصومة، وكان وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته والوصول إليهم في أماكنهم وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله رؤساء المراكز وعدد من وجهاء المراكز وعدد من المواطنين واستمع سموه لشرح مفصل لاحتياجاتهم والمطالب التي تهم أهالي المراكز من الخدمات والمشروعات التنموية الحالية والمستقبلية.

وأكد سموه خلال لقائه المواطنين على مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها.

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