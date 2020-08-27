احدث الأخبار

“ترشيد” تُطلق مشروع تغيير إنارة طرق مدينة الباحة بوفر يصل إلى 70%
منطقة الباحة
 محافظ حفرالباطن يزور مراكز الصفيري والقيصومة
المنطقة الشرقية
 “تأثير مرعب”.. هذا ما يفعله فيروس كورونا بمن يعانون السمنة
أبرز المواد
 مبتعث جامعة القصيم “المحيميد” يحصل على وسام الشجاعة في أستراليا لإنقاذه خمسيني من الغرق
منطقة القصيم
 تنظيم زيارات الأهالي لـ “400” من ذوات الإعاقة في الرياض وفق اجراءات التباعد
منطقة الرياض
 حرم سمو أمير منطقة الجوف تزور المؤسسات التعليمية للبنات بالمنطقة
منطقة الجوف
 ‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني
أبرز المواد
 تعليم الخرج يطلق حملة “جاهزون للتعليم عن بعد “
منطقة الرياض
 ‏انطلاق البرامج التدريبية على منصة مدرستي بتعليم حائل بنين
منطقة حائل
 بلدية القريات : تقوم بـ ” ٢٤٨ ” جولة على المحال التجارية وتصادر ١١١ مواد منتهية وتزيل 4145م٣ أنقاض
منطقة الجوف
 أمانة تبوك : أعمال النظافة تغطي أكثر من 2500 كيلو متر مربع في 75 حياً ضمن نطاق مدينة تبوك
منطقة تبوك
 التعليم: تعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من السابعة
أبرز المواد
“ترشيد” تُطلق مشروع تغيير إنارة طرق مدينة الباحة بوفر يصل إلى 70%

“ترشيد” تُطلق مشروع تغيير إنارة طرق مدينة الباحة بوفر يصل إلى 70%

منطقة الباحة
محافظ حفرالباطن يزور مراكز الصفيري والقيصومة

محافظ حفرالباطن يزور مراكز الصفيري والقيصومة

المنطقة الشرقية
“تأثير مرعب”.. هذا ما يفعله فيروس كورونا بمن يعانون السمنة

“تأثير مرعب”.. هذا ما يفعله فيروس كورونا بمن يعانون السمنة

أبرز المواد
مبتعث جامعة القصيم “المحيميد” يحصل على وسام الشجاعة في أستراليا لإنقاذه خمسيني من الغرق

مبتعث جامعة القصيم “المحيميد” يحصل على وسام الشجاعة في أستراليا لإنقاذه خمسيني من الغرق

منطقة القصيم

“ترشيد” تُطلق مشروع تغيير إنارة طرق مدينة الباحة بوفر يصل إلى 70%

“ترشيد” تُطلق مشروع تغيير إنارة طرق مدينة الباحة بوفر يصل إلى 70%
http://almnatiq.net/?p=897692
المناطق - واس

دشنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) مع أمانة منطقة الباحة مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة طرق المنطقة، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع استبدال المصابيح التقليدية بإضاءة الـ LED ذات الكفاءة في الأداء والمرشدة للطاقة في مدينة الباحة، بإجمالي تغيير 34,000 مصباح. ومن المتوقع، عند انتهاء المشروع، تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء يصل إلى 70% وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بالمصابيح المرشدة.
وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) وليد بن عبد الله الغريري أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الطرق الواقعة تحت أعمال كل مرحلة، إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب ، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.
ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 22 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يساوي الأثر البيئي لزراعة حوالي 380 ألف شجرة.
الجدير بالذكر بأن ترشيد قد بدأت التمهيد لإطلاق مشروعاتها في إعادة تأهيل إنارة الطرق في المنطقة الجنوبية في كل من عسير وجازان ونجران بعد استكمال بياناتها الفنية، وقد استكملت أعمال المراحل الأولى في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وجدة وحائل والجوف.

روابط ذات صلة

تعليم الباحة يطلق مركز ” مُعين ” لصيانة ودعم أجهزة التعلم عن بعد للطلاب والطالبات

تعليم الباحة يطلق مركز ” مُعين ” لصيانة ودعم أجهزة التعلم عن بعد للطلاب والطالبات
وزير الشؤون البلدية والقروية يلتقي بأعضاء المجالس البلدية بالباحة

وزير الشؤون البلدية والقروية يلتقي بأعضاء المجالس البلدية بالباحة
الأمير حسام بن سعود يفتتح 8 مخططات سكنية في الباحة بقيمة تجاوزت 172 مليون ريال

الأمير حسام بن سعود يفتتح 8 مخططات سكنية في الباحة بقيمة تجاوزت 172 مليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*