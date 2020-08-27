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بيان إعلامي إلحاقي من مدني عسير بخصوص حادثة إنقاذ محتجزي جبال الحبلة

بيان إعلامي إلحاقي من مدني عسير بخصوص حادثة إنقاذ محتجزي جبال الحبلة

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بيان إعلامي إلحاقي من مدني عسير بخصوص حادثة إنقاذ محتجزي جبال الحبلة

بيان إعلامي إلحاقي من مدني عسير بخصوص حادثة إنقاذ محتجزي جبال الحبلة
http://almnatiq.net/?p=897696
المناطق - عسير

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأنه إشارة إلى ما ذُكر في البيان الإعلامي السابق بخصوص حادثة إحتجاز أربعة مواطنين في منحدر جبلي شديد الوعورة في جبال الحبلة مساء يوم الجمعة الموافق ١٤٤٢/٠١/٠٢هـ وما انتهت إليه الحالة بفضل الله تعالى ثم بالمتابعة والتوجيه الشخصي والمباشر من قبل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وبتظافر جهود جميع الجهات المشاركة في الحالة من إنقاذ المحتجزين وإستخراجهم عن طريق طيران الأمن وهم بصحة جيدة ولله الحمد في صباح يوم السبت الموافق ١٤٤١/٠١/٠٣هـ وتسليم الحالة للجهات المختصة .
وعلى ضوء ذلك ولضرورة حفظ الحقوق وعدم هضم جهود الجهات الأخرى التي سقط ذكرها سهواً.
عليه نوضح ونذكر جهود بقية الجهات المشاركة في الحادث أعلاه إضافة لمن سبق ذكرهم في البيان السابق ولما كان لهم من دور ومشاركة فاعلة في الوصول للنتيجة المرجوة وحفظ حياة المحتجزين في الحادث من ( وكالة أمارة المنطقة للشؤون الامنية ، والعمليات المشتركة بأمارة المنطقة ، ومحافظة أحد رفيدة ، وكذلك ماقامت به بلدية الواديين مشكورةً من مشاركة ببعض المعدات لمسح الطرق وتسهيل وصول الآليات والأطقم المشاركة ) مع تمنياتنا للجميع بالسلامة الدائمة والله ولي التوفيق ..

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