احدث الأخبار

السودان.. اشتباكات قبلية عنيفة في مدينة كسلا
أبرز المواد
 بيزوس يصبح أول ثري في التاريخ يتخطى 200 مليار دولار
أبرز المواد
 موقع محتويات الموسوعة الأولى للمحتوى التعليمي
علوم وتكنولوجيا
 بيان إعلامي إلحاقي من مدني عسير بخصوص حادثة إنقاذ محتجزي جبال الحبلة
منطقة عسير
 “ترشيد” تُطلق مشروع تغيير إنارة طرق مدينة الباحة بوفر يصل إلى 70%
منطقة الباحة
 محافظ حفرالباطن يزور مراكز الصفيري والقيصومة
المنطقة الشرقية
 “تأثير مرعب”.. هذا ما يفعله فيروس كورونا بمن يعانون السمنة
أبرز المواد
 مبتعث جامعة القصيم “المحيميد” يحصل على وسام الشجاعة في أستراليا لإنقاذه خمسيني من الغرق
منطقة القصيم
 تنظيم زيارات الأهالي لـ “400” من ذوات الإعاقة في الرياض وفق اجراءات التباعد
منطقة الرياض
 حرم سمو أمير منطقة الجوف تزور المؤسسات التعليمية للبنات بالمنطقة
منطقة الجوف
 ‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني
أبرز المواد
 تعليم الخرج يطلق حملة “جاهزون للتعليم عن بعد “
منطقة الرياض
السودان.. اشتباكات قبلية عنيفة في مدينة كسلا

السودان.. اشتباكات قبلية عنيفة في مدينة كسلا

أبرز المواد
بيزوس يصبح أول ثري في التاريخ يتخطى 200 مليار دولار

بيزوس يصبح أول ثري في التاريخ يتخطى 200 مليار دولار

أبرز المواد
موقع محتويات الموسوعة الأولى للمحتوى التعليمي

موقع محتويات الموسوعة الأولى للمحتوى التعليمي

علوم وتكنولوجيا
بيان إعلامي إلحاقي من مدني عسير بخصوص حادثة إنقاذ محتجزي جبال الحبلة

بيان إعلامي إلحاقي من مدني عسير بخصوص حادثة إنقاذ محتجزي جبال الحبلة

منطقة عسير

بيزوس يصبح أول ثري في التاريخ يتخطى 200 مليار دولار

بيزوس يصبح أول ثري في التاريخ يتخطى 200 مليار دولار
http://almnatiq.net/?p=897699
المناطق - وكالات

أضحى مؤسس شركة “أمازون”، الأميركي جيف بيزوس، يوم الأربعاء، أول شخص في التاريخ تتخطى ثروته 200 مليار دولار.

وبحسب مؤشر “بلومبيرغ” للمليارديرات، فإن صافي ثروة بيزوس وصلت إلى 202 مليار دولار، أي أنه أصبح أغنى من مؤسس “مايكروسوفت”، بيل غيتس، صاحب المركز الثاني، بـ78 مليار دولار.

وزادت ثروة “أمازون” على نحو ملحوظ، خلال السنوات الأخيرة، بفضل صعود كبير في أسهم شركة “أمازون”.
وفي سنة 2018، كانت ثروة بيزوس قد قفزت بشكل كبير لتتجاوز عتبة 150 مليار دولار، لكنه أصبح أغنى شخص في العالم للمرة الأولى في 2017.

وكانت أسهم شركة “أمازون” قد سجلت رقما قياسا في أبريل الماضي، مستفيدة من طلب غير مسبوق من قبل الزبائن، وسط انتعاش في أسواق المال.

ويوم الأربعاء، تم تقدير قيمة شركة “أمازون” في السوق بأكثر من 1.7 ترليون، وهي بذلك ثاني أغلى شركة في الولايات المتحدة بعد “أبل”.

واستفادت شركة “أمازون” بشكل كبير من جائحة كورونا، بعدما صار الناس أكثر إقبالا على التسوق الإلكتروني، نظرا إلى إجراءات التباعد الاجتماعي وقيود التنقل.

وفي الربع الثاني من العام الجاري، تجاوزت عائدات الشركة 88.9 مليار دولار، أي أكثر مما كان متوقعا، وبالرغم مما جرى إنفاقه في الاستثمارات المتعلقة بوباء كورونا.

ويقول الخبراء إن بيزوس كان سيبلغ هذا الرقم قبل فترة، لولا طلاقه من زوجته ماكينزي، لأنها حصلت على حصة من “أمازون” قدرها 5 في المئة، أي 37 مليار دولار، في ذلك الوقت، لكن هذه الحصة صارت 66 مليار دولار، بعد الارتفاع المسجل يوم الأربعاء.

روابط ذات صلة

السودان.. اشتباكات قبلية عنيفة في مدينة كسلا

السودان.. اشتباكات قبلية عنيفة في مدينة كسلا
“تأثير مرعب”.. هذا ما يفعله فيروس كورونا بمن يعانون السمنة

“تأثير مرعب”.. هذا ما يفعله فيروس كورونا بمن يعانون السمنة
‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني

‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*