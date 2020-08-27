موقع محتويات الموسوعة الأولى للمحتوى التعليمي

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يعد موقع محتويات mhtwyat.com أول موقع عربي رائد يتميز بمحتواه الفريد والحصري حيث تم تأسيسه بهدف رفع شأن ومكانة المحتوى العربي بجميع أقسامه وإثراء المقالات العربية المنشورة إلكترونيًا، ولأجل ذلك استقطب أفضل الكتاب ودربّهم لكي يتمكنوا من تحقيق هذا الهدف، كما وأضاف كادر ضخم من المحررين والمدققين ليقوموا بالتعديل والتدقيق والتحري عن أيّ معلومة تم كتابتها على صفحات الموقع، ولأجل ذلك يشهد زوار محتويات بأنه الموقع الأفضل بدقة المعلومة المقدمة وخاصةً بأن المعلومات يتم توثيقها من مراجعها الأصلية وتدقيقها لغويًا ونحويًا وتنسيقيًا عدة مرات قبل القيام بنشرها.

وهذا كان كفيلًا أن يجعل محتويات من أفضل المواقع العربية وأقربها لقلوب القرّاء العرب، حيث حقق نجاحات بمدة قصيرة نسبيًا بُنيت على ثقة القرّاء، فالزائر في محتويات يمكنه أن يجوب الموقع بأكمله ويتنقل بين أقسامه ومقالاته بكل سهولة ومتعة، فالموقع تم تصميمه بأيدي مبرمجين مبدعين وضعوا جًل علومهم وطاقتهم للوصول إلى الشكل الحالي للموقع، وليس هذا وحسب فمحتويات موسوعة شاملة لم تقتصر على موضوع دون الآخر، فهنالك أقسام رئيسية عديدة، منها: قسم الطب والتغذية والعلوم والمرأة والطفولة، والتكنلوجيا والسيارات، والأدب والدين والدول والسياحة وغيرها العديد.

إلّا أنّ محتويات وضع اهتمامًا كبيرًا في قسم خاص ومميزاسماه قسم التعليم وذلك إيمانًا من القائمين على الموقع بأنّ لا قيمة لأي محتوى يُنشر ولأي مجهود يُصرف ما لم يكن التعليم والنهضة بأبناء الوطن العربي وإتاحت الإمكانيات التربوية والتعليمية والنهضة بالمفاهيم الدراسية من أولى الأوليات، فمحتويات ضم العديد من المقالات التي تُشير للمنصات التعليمية مثل منصة مدرستي ومنصة سهل التعليمّية وكل ما يتعلق بروابط الوزارة والتعليم وموقع توكلنا والخدمات المقدمة من جميع الجهات التعليمية، إضافةً لمقالات عديدة تتناول مواضيع التعبير والإذاعة المدرسية والأبحاث والتقارير وكل ما يخدم الطالب والمعلم وولي الأمر.

ومازال محتويات يحقق أهدافه تباعًا فالحلم أن يصل لرضى ومستوى قبول جميع القرّاء العرب من شتى البقاع ومختلف الأعراق والخلفيات والثقافات، فمحتويات مرجع شامل ومحايد لا يمس أي فكر أو مذهب ولا يتطرق لأي موضوع يُهين أيًا كان، ويحترم جميع الأطراف ويقدم لهم ما يليق بفكرهم ومكانتهم.