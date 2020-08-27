ختام الجولة 33 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان بـ 5 انتصارات وتعادل

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اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 33 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 6 مباريات ، حيث فاز فريق الثقبة على ضيفه النهضة بنتيجة 5-1، ليرتفع رصيد الثقبة إلى 50 نقطة بالمركز السابع ، وبقي فريق النهضة عند رصيده السابق بـ 51 نقطة بالمركز السادس.

وخسر فريق نجران من ضيفه التقدم بنتيجة 2-3، ليرفع رصيد التقدم إلى 30 نقطة بالمركز التاسع عشر، بينما بقي نجران عند رصيده السابق بـ 43 نقطة بالمركز الثاني عشر، فيما فاز فريق النجوم على مضيفه فريق المجزل بنتيجة 5-1، ليرفع النجوم رصيده إلى 32 نقطة بالمركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد المجزل عند 29 نقطة بالمركز الـ 20 والأخير.

وتعادل فريق الطائي مع مضيفه فريق حطين بنتيجة 1-1، ليصبح رصيد الطائي 45 نقطة بالمركز الحادي عشر، فيما أصبح رصيد حطين عند 30 نقطة بالمركز الثامن عشر، وحقق العين انتصارًا مهمًا بملاحقته للمتصدر فريق الباطن بعد أن تغلب على فريق الجبلين بنتيجة 2-1، ليصبح بالمركز الثاني وبعدد 64 نقطة، فيما بقي الجبلين عند رصيده السابق بـ 45 نقطة بالمركز التاسع، وفي آخر مباريات الجولة خسر أحد من ضيفه الكوكب بنتيجة 1-0، ليصبح رصيد الكوكب 38 نقطة بالمركز الثالث عشر ، وبقي أحد عنده رصيده السابق بـ 55 بالمركز الخامس.

وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس بإقامة 4 مباريات ، شهدت فوز القادسية على ضيفه الشعلة 3-2، وفوز الخليج على الجيل 2-0، وتغلب الباطن على الأنصار 2-0، وانتصار جدة على مضيفه البكيرية بـ 3-1.