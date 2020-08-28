شاهد: ردة فعل أمير القصيم بعد رؤية شاب يروج للتمور باللغة الفرنسية

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كشف مقطع عن ممازحة أمير القصيم فيصل بن مشعل بن سعود لشاب يتحدث الفرنسية، خلال جولة قام بها في مهرجان التمور ببريدة يرافقه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل.

وكشف فيديو عن وجود الشاب أثناء التسويق للتمور في زاوية بالمهرجان باللغة الفرنسية، الأمر الذي جذب أمير القصيم والوزير الحقيل، وأوقفهما لمداعبته بكلمة ” شكرا جزيلا” بنفس اللغة، وسؤاله عن وجود مخالفات لديه.

يذكر أن أمير القصيم شدد على أهمية إيجاد نقاط لبيع التمور في جميع الأسواق لتشجيع المزارعين وخدمة التمور كمنتج مهم، ولتعزيز التمازج بين المنتجات الزراعية في المملكة.