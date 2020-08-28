احدث الأخبار

سقوط ثلاثة صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد
أبرز المواد
 آل الشيخ يلتقي بمديري التعليم للاطلاع على آخر الاستعدادات قبل انطلاقة العام الدراسي
أبرز المواد
 الإطاحة بتشكيل عصابي تورط بسرقة شاحنات وأطنان من الحديد وتزوير رخص سير
أبرز المواد
 شاهد: ردة فعل أمير القصيم بعد رؤية شاب يروج للتمور باللغة الفرنسية
أبرز المواد
 استنكار يمني رسمي لتفجير مركز صحي من قبل تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء
أبرز المواد
 ختام الجولة 33 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان بـ 5 انتصارات وتعادل
أبرز المواد
 “تحالف دعم الشرعية في اليمن”: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه المملكة
أبرز المواد
 السودان.. اشتباكات قبلية عنيفة في مدينة كسلا
أبرز المواد
 بيزوس يصبح أول ثري في التاريخ يتخطى 200 مليار دولار
أبرز المواد
 موقع محتويات الموسوعة الأولى للمحتوى التعليمي
علوم وتكنولوجيا
 بيان إعلامي إلحاقي من مدني عسير بخصوص حادثة إنقاذ محتجزي جبال الحبلة
منطقة عسير
 “ترشيد” تُطلق مشروع تغيير إنارة طرق مدينة الباحة بوفر يصل إلى 70%
منطقة الباحة
سقوط ثلاثة صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد

سقوط ثلاثة صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد

أبرز المواد
آل الشيخ يلتقي بمديري التعليم للاطلاع على آخر الاستعدادات قبل انطلاقة العام الدراسي

آل الشيخ يلتقي بمديري التعليم للاطلاع على آخر الاستعدادات قبل انطلاقة العام الدراسي

أبرز المواد
الإطاحة بتشكيل عصابي تورط بسرقة شاحنات وأطنان من الحديد وتزوير رخص سير

الإطاحة بتشكيل عصابي تورط بسرقة شاحنات وأطنان من الحديد وتزوير رخص سير

أبرز المواد
شاهد: ردة فعل أمير القصيم بعد رؤية شاب يروج للتمور باللغة الفرنسية

شاهد: ردة فعل أمير القصيم بعد رؤية شاب يروج للتمور باللغة الفرنسية

أبرز المواد

شاهد: ردة فعل أمير القصيم بعد رؤية شاب يروج للتمور باللغة الفرنسية

شاهد: ردة فعل أمير القصيم بعد رؤية شاب يروج للتمور باللغة الفرنسية
http://almnatiq.net/?p=897720
المناطق - القصيم

كشف مقطع عن ممازحة أمير القصيم فيصل بن مشعل بن سعود لشاب يتحدث الفرنسية، خلال جولة قام بها في مهرجان التمور ببريدة يرافقه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل.

وكشف فيديو عن وجود الشاب أثناء التسويق للتمور في زاوية بالمهرجان باللغة الفرنسية، الأمر الذي جذب أمير القصيم والوزير الحقيل، وأوقفهما لمداعبته بكلمة ” شكرا جزيلا” بنفس اللغة، وسؤاله عن وجود مخالفات لديه.

يذكر أن أمير القصيم شدد على أهمية إيجاد نقاط لبيع التمور في جميع الأسواق لتشجيع المزارعين وخدمة التمور كمنتج مهم، ولتعزيز التمازج بين المنتجات الزراعية في المملكة.

مشغل الفيديو

روابط ذات صلة

سقوط ثلاثة صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد

سقوط ثلاثة صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد
آل الشيخ يلتقي بمديري التعليم للاطلاع على آخر الاستعدادات قبل انطلاقة العام الدراسي

آل الشيخ يلتقي بمديري التعليم للاطلاع على آخر الاستعدادات قبل انطلاقة العام الدراسي
الإطاحة بتشكيل عصابي تورط بسرقة شاحنات وأطنان من الحديد وتزوير رخص سير

الإطاحة بتشكيل عصابي تورط بسرقة شاحنات وأطنان من الحديد وتزوير رخص سير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*