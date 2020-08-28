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بعد أيام على جريمة «طفلة الماء».. إصابة طفل برصاصة قناص حوثي بتعز

بعد أيام على جريمة «طفلة الماء».. إصابة طفل برصاصة قناص حوثي بتعز

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بعد أيام على جريمة «طفلة الماء».. إصابة طفل برصاصة قناص حوثي بتعز

بعد أيام على جريمة «طفلة الماء».. إصابة طفل برصاصة قناص حوثي بتعز
http://almnatiq.net/?p=897735

أصيب طفل في مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن، مساء (الخميس)، برصاصة أطلقها عليه قناص حوثي، وذلك بعد أيام قليلة من جريمة مماثلة استهدفت ما عرفت بـ«طفلة الماء»، وأثارت سخطا واسعاً.

ونقل موقع «العربية نت» عن مصادر محلية قوله، إن طفلا يدعى شهاب رسام سعيد (12 عاماً) يقطن مع أسرته في منطقة عصيفرة، أصيب بطلقة نارية أطلقها عليه قناص حوثي يتمركز في تبة الكمبتين، الواقعة شمال غرب المنطقة، باتجاه منطقة الزنوج.

وأضافت، أن الطفل شهاب أصيب في يده، أثناء ما كان قاعداً برفقة عدد من أصدقائه جوار منزل بالقرب من سوق عصيفرة، وأنه تم إسعافه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يأتي ذلك في ظل استمرار مسلسل ميليشيا الحوثي الانقلابية في ارتكاب جرائمها بحق المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء.

وكان تحالف حقوقي كشف، عن توثيق فريقه الميداني مقتل وإصابة (366) طفلاً بمحافظة تعز، تتراوح أعمارهم بين (1-17 عاما) برصاص قناصة يتبعون ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً خلال الفترة من مارس 2015م وحتى أغسطس 2020م.

وأوضح تقرير بعنوان «قنص الأطفال في محافظة تعز» صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، أن رصاص قناصة ميليشيا الحوثي حصدت أرواح (130) طفلا، (88) ذكورا و(42) إناثا، وإصابة (236) آخرين (170) ذكورا و(66) إناثا وذلك في (16) مديرية.

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