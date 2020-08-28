ترمب: مسيرة بايدن عبارة عن سلسلة من الخيانات والأخطاء الفادحة

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في خطاب ألقاه صباح الجمعة، أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض هجوماً شرساً على منافسه الديموقراطي في الانتخابات المقبلة جو بايدن، محذّراً من أنّ نائب الرئيس السابق سيكون “مدمّر العظمة الأميركية” إذا انتُخب رئيساً.

وقال ترمب، في خطاب قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية رئاسية ثانية، إنّ “جو بايدن ليس منقذاً لروح أميركا. إنّه مدمّر الوظائف في أميركا، وإذا سنحت له الفرصة، سيكون مدمّر العظمة الأميركية”.