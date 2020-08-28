أربعة أيام فقط على مفاجأة سامسونج “جالكسي زد فولد 2”

تستعد شركة “سامسونج” للإعلان عن مفاجآتها الـ”قابلة للطي” بعد 5 أيام، تحديدا في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل

وستعلن الشركة الكورية الجنوبية، في مؤتمرها الافتراضي المرتقب، عن النسخة الأحدث لهاتفها القابل للطي “جالكسي زد فولد 2″، وفقا لما نشره موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص، الخميس

ووفقا للتسريبات، فإن الشركة أدخلت تعديلات عديدة في “جالكسي زد فولد 2” مثل إعادة تصميم المفصلات، وتزويده بمعالج أسرع من نوع “سنابدراجون 865 بلس”

وتأتي في قائمة تلك التحسينات الشاشة التي تغطي الجزء الأمامي بالكامل لهواتف جالكسي زد فولد 2 “Galaxy Z Fold 2″ بحجم 6.2 بوصة وهو ما سيجعل الاعتماد عليها أكثر سهولة وسلاسة وسيقلل من استخدام مالك الهاتف استخدام شاشة الهاتف الرئيسية

وفيما يتعلق بشاشة هاتف لهواتف جالكسي زد فولد 2 ” Galaxy Z Fold 2 ” الرئيسية من طراز OLED فهي بحجم 7.6 بوصة وهو ما يجعلها أكبر من نظيرتها المتواجدة في الجيل السابق لهاتف جالكسي زد فولد Galaxy Z Fold

ولأن سامسونج Samsung تتعلم من أخطاء الماضي فإنها راعت بشكل ملفت عدم وجود أي شقوق أو فواصل بارزة في المسافة بين شاشتي هاتف جالكسي زد فولد 2 ” Galaxy Z Fold 2 ” أثناء الطي وهي المشكلة التي عانت منها جيل جالكسي فولد Galaxy Fold الأول

أما بخصوص مدى متانة جالكسي زد فولد 2 ” Galaxy Z Fold 2 ” فالشركة الكورية لم تستخدم البلاستيك الهش الذي تسبب بمشاكل كبيرة لشاشات الجيل السابق حيث تم استخدام خامات أكثر متانة ومرونة ولكن هذا لم يمنع سامسونج Samsung من التأكيد على أهمية بإبعاد هاتفها الجديد عن الغبار عدم تعريض شاشاته “للضغط المفرط” عند النقر عليها

لم تقدم سامسونج أي إشارات حول سعر هاتف “جالاكسي زد فولد 2″، ولكن تقارير تشير إلى أنه ما يقرب من 2000 دولار أمريكي

ولجأت سامسونج إلى المؤتمر الافتراضي، بعدما تخلت عن المشاركة في المؤتمرات العالمية مثل معرض IFA التجالي العالمي في العاصمة الألمانية برلين

كما سيدعم الهاتف إمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في آن واحد

يُذكر أن هواتف جالكسي زد فولد 2 ” Galaxy Z Fold 2 ستكون متوفرة باللونين الأسود والبرونزي