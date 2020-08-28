دائنون يطاردون إيران وبنكها المركزي في “كليرستريم”

دائنون يطاردون إيران وبنكها المركزي في “كليرستريم”

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دائنون يطاردون إيران وبنكها المركزي في “كليرستريم”

دائنون يطاردون إيران وبنكها المركزي في “كليرستريم”
http://almnatiq.net/?p=897760
المناطق_وكالات

في تطورات مفاجئة قام أمس الخميس عدد كبير من الدائنين لإيران برفع دعوة قضائية في مدينة نيويورك الأمريكية يطالبون من خلالها البورصة الألمانية باسترداد أموال إيرانية تابعة لوحدة “كليرستريم”.

وأفادت البورصة الألمانية بأن الدعوى مقامة بحق “كليرستريم” وإيران وبنكها المركزي وعدة مؤسسات أخرى.

وأضافت أن “كليرستريم” ترى في هذه المطالب أنها مزاعم لا أساس لها وستأخذ خطواتها للدفاع عن نفسها.

وكانت السلطات الأمريكية استهدفت “كليرستريم” لسنوات ضمن تحقيقات فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

وتنفي البورصة الألمانية ارتكاب أي مخالفات.

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