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إرتفاع أسعار الذهب والأوقية عند 1949.4 دولار
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المناطق_وكالات

ارتفعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى خلال تداولات الجمعة مع تراجع الدولار، في ظل تقييم المستثمرين للنهج الجديد للاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9% أو بقيمة 16.8 دولار عند 1949.4 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما صعد سعر التسليم الفوري 0.6% إلى 1942.06 دولار.

كما صعدت عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.07% إلى 27.49 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.5% عند 931.05 دولار، وكذلك سعر البلاديوم 1.3% إلى 2190.2 دولار.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – 0.4% إلى 92.6 نقطة.

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