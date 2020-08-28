خروقات جوية إسرائيلية لسيادة الأجواء اللبنانية

المناطق - الرياض

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقًا بذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أنه سجّل 15 خرقًا جويًا من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنه جرى متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.