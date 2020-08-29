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مستوى قياسي للسيولة في الاقتصاد السعودي عند 2.04 تريليون ريال

مستوى قياسي للسيولة في الاقتصاد السعودي عند 2.04 تريليون ريال
http://almnatiq.net/?p=897797
المناطق - الرياض

سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي “عرض النقود ن3” أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي 20 أغسطس الجاري، عند 2.04 تريليون ريال، مقابل 2.021 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له 13 من الشهر ذاته.
ووفقا لـ”الاقتصادية”، ارتفع عرض النقود 0.93 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و2.74 في المائة منذ نهاية العام الماضي حينما كان 1.985 تريليون ريال.
ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من مايو الماضي “16 أسبوعا”، بقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال، محققا مستوى قياسيا بنهاية الأسبوع الماضي، فيما كان المستوى القياسي قبله 2.035 تريليون ريال، المحققة بنهاية الأسبوع المنتهي في 30 يوليو الماضي.
وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة “سياسة نقدية توسعية”، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطول معظم دول العالم مع جائحة كورونا.

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