احدث الأخبار

اتهامات تلاحق “آبل” بحرمان تطبيقات الشركات الصغيرة من إيراداتها الإعلانية
أبرز المواد
 ترامب يعد بـ”سحق كورونا”.. ويحدد الموعد المنتظر
أبرز المواد
 كورونا وعودة المدارس.. دراسة حديثة “تثلج صدور الآباء”
أبرز المواد
 “مناعة دائمة”.. بوتن يرد على العالم بشأن اللقاح الروسي
أبرز المواد
 قائد ليفربول: لن نتوقف عن حصد الألقاب
أبرز المواد
 كيف يساعد ارتداء الجوارب على نوم أفضل؟
أبرز المواد
 مستوى قياسي للسيولة في الاقتصاد السعودي عند 2.04 تريليون ريال
أبرز المواد
 شرطة الشرقية: القبض على 4 مقيمين لتورطهم بسرقة كيابل نحاسية ومولدات كهربائية وقطع ألمنيوم من منازل تحت الإنشاء بحفر الباطن وبيعها
المنطقة الشرقية
 العراق يسجل أكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 البطريق” بدلا من “البطريرك”.. تلفزيون قطر يعتذر عن خطأ بحق بشارة الراعي..”فيديو”
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمواطن ومقيم مٌدانين بجريمة التستر في التطوير العقاري
أبرز المواد
 نقاط فرز في أربعة جوامع بالمنطقة أحياها متطوعو الهلال الأحمر بالجوف
منطقة الجوف
اتهامات تلاحق “آبل” بحرمان تطبيقات الشركات الصغيرة من إيراداتها الإعلانية

اتهامات تلاحق “آبل” بحرمان تطبيقات الشركات الصغيرة من إيراداتها الإعلانية

أبرز المواد
ترامب يعد بـ”سحق كورونا”.. ويحدد الموعد المنتظر

ترامب يعد بـ”سحق كورونا”.. ويحدد الموعد المنتظر

أبرز المواد
كورونا وعودة المدارس.. دراسة حديثة “تثلج صدور الآباء”

كورونا وعودة المدارس.. دراسة حديثة “تثلج صدور الآباء”

أبرز المواد
“مناعة دائمة”.. بوتن يرد على العالم بشأن اللقاح الروسي

“مناعة دائمة”.. بوتن يرد على العالم بشأن اللقاح الروسي

أبرز المواد

ترامب يعد بـ”سحق كورونا”.. ويحدد الموعد المنتظر

ترامب يعد بـ”سحق كورونا”.. ويحدد الموعد المنتظر
http://almnatiq.net/?p=897799
المناطق - الرياض

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”سحق” فيروس كورونا المستجد، بواسطة لقاح سيتم إنتاجه بحلول نهاية العام الجاري، حيث ستكون “مئات ملايين الجرعات منه متوفرة سريعا”.

وقال ترامب في خطاب قبوله رسميا ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية رئاسية ثانية، الجمعة: “نحن نحشد العبقرية العلمية الأميركية لإنتاج لقاح في وقت قياسي”.

وأضاف أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض، في الخطاب الذي ألقاه بختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري: “سنحصل على لقاح آمن وفعال هذا العام، وسويا سنسحق هذا الفيروس”.

وقال الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الذي لطالما قلل من خطورة الجائحة وتوقع أن تزول “بمعجزة” ما: “سنهزم الفيروس وسنضع حدا للوباء وسنخرج أقوى من أي وقت مضى”.

وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة عتبة الـ180 ألفا، بحسب بيانات نشرتها مساء الخميس جامعة “جونز هوبكنز” التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة “كوفيد 19”.

أما العدد التراكمي للإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس في الولايات المتحدة، فارتفع بحسب المصدر نفسه إلى أكثر من 5 ملايين و100 ألف إصابة، من بينها نحو 43 ألف إصابة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وتعد الولايات المتحدة، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضررا من جائحة “كوفيد 19″، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.

وفي الأسابيع الأخيرة، انخفض عدد الإصابات الجديدة التي تسجل يوميا في الولايات المتحدة، لكنها لا تزال أبعد ما يكون عن الخروج من الأزمة الصحية.

روابط ذات صلة

اتهامات تلاحق “آبل” بحرمان تطبيقات الشركات الصغيرة من إيراداتها الإعلانية

اتهامات تلاحق “آبل” بحرمان تطبيقات الشركات الصغيرة من إيراداتها الإعلانية
كورونا وعودة المدارس.. دراسة حديثة “تثلج صدور الآباء”

كورونا وعودة المدارس.. دراسة حديثة “تثلج صدور الآباء”
“مناعة دائمة”.. بوتن يرد على العالم بشأن اللقاح الروسي

“مناعة دائمة”.. بوتن يرد على العالم بشأن اللقاح الروسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*