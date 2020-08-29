3 سيناريوهات لتراجع النمو الخليجي.. 2.9 % أفضلها و6.2 % أسوأ التوقعات

المناطق - الرياض

حدد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون ثلاثة سيناريوهات لتراجع معدل النمو الاقتصادي لدول مجلس الدول الخليجي خلال العام الجاري جراء جائحة كورونا، وذلك بعد توقعات كانت تشير إلى نمو يصل إلى 2.2 في المائة قبل الأزمة، بحسب “الاقتصادية”.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان “السوق الخليجية المشتركة بعد كوفيد – 19″، نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية، أمس الأول، بمشاركة الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون، إضافة إلى عدد من المهتمين في دول المجلس.

وقال أحمد الفريدي، مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية في المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، إنه يتوقع تراجع الناتج المحلي الخليجي ضمن ثلاثة سيناريوهات، أفضلها 2.9 في المائة، وفي المتوسط 4.6 في المائة، فيما تصل أسوأ التوقعات إلى 6.2 في المائة، في وقت يتوقع تراجع الاقتصاد العالمي 4.9 في المائة.

وعد الفريدي أن الإجراءات الاحترازية صنعت ضغوطا وضائقة اقتصادية أدت إلى انكماش الناتح المحلي الخليجي، فضلا عن تراجع أسعار النفط 33.1 في المائة بنهاية يوليو 2020، مقارنة بنهاية ديسمبر من العام الماضي.

وذكر أن التجارة البينية بين دول المجلس بلغت 94.8 مليار دولار في 2018، فيما بلغ عدد البنوك العاملة 27 بنكا، في حين يوجد 58 ألف ترخيص مسجل في المنشآت لأنشطة في دول الأعضاء.

وتابع، أن عدد المساهمين في الشركات المساهمة في دول الأعضاء الأخرى بلغ 428 ألف، ما يدل على تحقيق شبه كامل للسوق الخليجية المشتركة.