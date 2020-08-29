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قائد ليفربول: لن نتوقف عن حصد الألقاب

قائد ليفربول: لن نتوقف عن حصد الألقاب
http://almnatiq.net/?p=897811
المناطق - الرياض

قال جوردان هندرسون قائد ليفربول إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي لم يوقف رغبة فريقه في حصد المزيد من الألقاب والجوائز، مشيرا إلى أنه سيسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات في الموسم الجديد.

وبعد انتظار دام 30 عاما، فاز ليفربول بالدوري الممتاز وأنهى الموسم متفوقا بفارق 18 على أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

وشارك هندرسون في 30 مبارا في الدوري في الموسم الماضي قبل أن تبعده إصابة في الركبة.

وعبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت، حث لاعب وسط منتخب إنجلترا زملاءه على الاستمرار في التحسن، قائلا: “نحن بحاجة إلى الانطلاق من جديد وأن نكون أفضل من أجل الحفاظ على هذا الحماس وهذه الرغبة والقدرة على المنافسة، كما كان حالنا في الأعوام القليلة الماضية”.

وأضاف هندرسون: “عليكم فقط الاستمرار في العمل والفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، لأننا أثبتنا خلال الأعوام القليلة الماضية أننا أحد فرق القمة. وهذا كله يرجع إلى العمل الجاد والالتزام”.

وأردف القائد قائلا: “يسعدني التفكير فيما يمكننا القيام به في الموسم الجديد، وأن نقدم موسما كبيرا مرة أخرى”.

وسيلتقي ليفربول الذي يدربه الألماني يورغن كلوب في مباراة كأس الدرع الخيرية، السبت، مع أرسنال بطل كأس إنجلترا، قبل أن يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري في مواجهة ليدز يونايتد الوافد الجديد في 12 سبتمبر المقبل.

وتحدث هندرسون عن ذلك قائلا: “علينا أن نحسن الأداء في هذه المباراة التي تقدم لنا فرصة أخرى للفوز بلقب، وبعد ذلك بفترة قصيرة يبدأ الدوري الممتاز. لذا علينا الاستعداد لكل ذلك”.

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