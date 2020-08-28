إمام وخطيب المسجد النبوي : إن من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه وإذا أحبه أنس بذكره واشتاق للقائه

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أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبدالباري الثبيتي المسلمين بتقوى الله – سبحانه قال تعالى :((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )).

وبين إمام وخطيب المسجد النبوي أن سور القرآن كلها عظيمة منها سورة قصيرة المباني بليغة المعاني حوت الشمائل وانفردت بعظيم الفضائل وهي تعدل ثلث القرآن قال جل من قائل ((قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد )) .

وتابع فضيلته في تفسير السورة (( قل هو الله)) بأن هذا الاسم هو أبر أسماء الله تعالى وأجمعها فهو أعظم اسم .

وأردف إمام وخطيب المسجد النبوي أن العلم بالله أصل كل علم وأجله وأكبره قال تعالى ((وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ? يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ )) .

وأوضح فضيلته أن لا حياة للقلوب ولا فرح ولا سرور ولا نعيم ولا أنس إلا في معرفة الله تعالى قال مالك بن دينار :مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال :معرفة الله ومحبته .

وبين فضيلته أن المعرفة التي تحقق رقياً في منازل التعبد والتذلل لله تعالى والمحبة قال صلى الله عليه وسلم: ( إنِ لِلَّهِ تسعة وتسعين اسما مئة إلا وَاحِدًا من أحصاها دَخَلَ الجنة) .

ومضى فضيلته بالقول : إن من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه وإذا أحبه أنس بذكره واشتاق للقائه .

وأوضح فضيلته أنه على قدر معرفة الرب يكون تعظيم الله و إجلال الله فمراتب الناس في العبودية تكون بقدر معرفة الله كما تتفاوت أحوال الناس في الصلاة بقدر استحضارهم معرفة الرب .

وبين إمام وخطيب المسجد النبوي أن معرفة الله تجعل العبد يستحضر معية الله في كل أحواله فيطمئن قلبه وتسكن نفسه ويتوكل عليه صدقاً ويثق به حقاً قال جل في علاه ((الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ? أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ )) .

وتابع فضيلته أن من عرف الله حقاً سجد فالتذ بسجوده وصلى فخشع في قيامه وقعوده وحلق في الملكوت متأملاً متفكراً ولسانه يردد سبحان الله الحمد لله .

مردفاً فضيلته أن اسم الله إذا ذكر على قليل كثره أو عند خوف أزاله أو عند كرب نفسه أو عند هم وغم فرجه وعند ضيق وسعه .

وتابع الشيخ الثبيتي أن من عرف الله يستحي أن يجده حيث نهاه و أن يفقده حيث أمره قال تعالى (( وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين))

وبين إمام وخطيب المسجد النبوي أنه متى ما ضعف استحضار معرفة الرب جفت ينابيع الإيمان وخبت جذوة لذة الطاعة وقسى القلب واستشرى القلق وتمكن الخوف من المستقبل وعلى الرزق .

وتابع فضيلته: إن الله هو الأحد الذي لا مثيل ولا شبيه له فهو أحد في صفاته وفي ذاته وهو الخالق الرازق المحي المميت وهو المتصرف في خلقه كيف يشاء ، مبينا أن معنى الصمد الكامل في صفاته الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات وهو المستغني عن كل أحد الذي لا يموت ولا يورث وله ميراث السماوات والأرض الذي لا ينام ولا يسهو والعظيم في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وهو من تصمد إليه الخلائق في حوائجهم فيكفيهم فاسمه يجعل العبد يستشعر القوة والعزة والغنى عن كل ما سوى الله فيوقن معنى أن الله تعالى كاف عبده .

وأردف فضيلته أن معنى (( لم يلد ولم يولد )) هو الحي الذي لا يموت والباقي بعد فناء خلقه وهوالغني عن الولد ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ نِدًّا وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطِيهِمْ ) .

وبين فضيلته معنى قوله (( ولم يكن له كفواً أحد )) فهو خالق كل شيء وواجد كل شيء والخبير المتعال وهو أكبر من كل شيء وأعظم، فعن أنَسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه أنَّ رجلًا مِن الأنصارِ، وهو كُلْثُومُ بنُ هَدْمٍ رضي الله عنه، كان يؤُمُّ أصحابَه في الصَّلاةِ بمسجدِ قُبَاءٍ، وكان كلَّما افتَتَح سورةً بعدَ الفاتحةِ كان يقرَأُ قبْلَها سورةَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، ثمَّ يقرَأُ معها سورةً أخرى، فكلَّمه أصحابُه، فقالوا له: إنَّك تفتَتِحُ بهذه السُّورةِ، ثمَّ لا تَرى أنَّها تُجزِئُك حتَّى تقرَأَ بأخرى، فإمَّا أن تقرَأَ بها، وإمَّا أن تَدَعَها وتقرَأَ بأخرى، أي: إنَّ هذه السُّورةَ تُجزِئُك، وتكونُ بها قد أدَّيْتَ الواجبَ مِن القراءةِ، فإمَّا أن تكتفيَ بها أو بالسُّورةِ الَّتي بعدها، فرفَض الرَّجلُ ذلك، وقال لهم: إنْ أحبَبْتُم أن أؤُمَّكم بذلك فعَلْتُ، وإن كرِهْتُم ترَكْتُكم، فلمَّا أتاهم النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أخبَرَوه بفعلِ هذا الرَّجلِ، فسأله النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن سببِ عدمِ استجابتِه لقولِ أصحابِه وإصرارِه على قِراءةِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في كلِّ سورةٍ، فقال: إنِّي أُحِبُّها، فقال له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «حُبُّك إيَّاها أدخَلك الجنَّةَ)

وفي الخطبة الثانية قال إمام وخطيب المسجد النبوي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ ” اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ” ، فَقَالَ : لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالِاسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ .

وختم الثبيتي خطبته ببيان فضل يوم عاشوراء ، مبيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم عاشوراء ؛ لما له من المكانة ، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ.