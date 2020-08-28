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صندوق الأمم المتحدة للسكان يوفّر الخدمات الصحية الإنجابية لأكثر 58,500 امرأة باليمن بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

صندوق الأمم المتحدة للسكان يوفّر الخدمات الصحية الإنجابية لأكثر 58,500 امرأة باليمن بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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صندوق الأمم المتحدة للسكان يوفّر الخدمات الصحية الإنجابية لأكثر 58,500 امرأة باليمن بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

صندوق الأمم المتحدة للسكان يوفّر الخدمات الصحية الإنجابية لأكثر 58,500 امرأة باليمن بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
http://almnatiq.net/?p=897846
المناطق - واس

وفّر صندوق الأمم المتحدة للسكان منذ بداية العام الجاري، الخدمات العلاجية لنساء اليمن في مجال الصحة الإنجابية، استفاد منها أكثر من 58,500 امرأة، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ويسعى الصندوق من خلال دعم مركز الملك سلمان للإغاثة إلى تمويل المرافق والمراكز الصحية الخاصة بالتوليد وذلك بمساعدة النساء الحوامل على ضمان ولادة آمنة لهن، حتى يتمتع أطفالهن بصحة جيدة ومستقرة.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ لتعزيز صحة المرأة والطفل في اليمن ومختلف البلدان حول العالم.
يذكر أن المركز قد نفّذ العديد من البرامج والمشاريع الطبية والصحية التي تستهدف النساء الحوامل والمرضعات في اليمن الشقيق، استشعارًا منه بأهمية الدور المؤثر في رفع المعاناة عن المرأة اليمنية في ظل الأوضاع الإنسانية في اليمن.

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