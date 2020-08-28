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المهندس المشيطي يدشن حزمة من الخِدْمات الإلكترونية بوزارة البيئة

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المهندس المشيطي يدشن حزمة من الخِدْمات الإلكترونية بوزارة البيئة

المهندس المشيطي يدشن حزمة من الخِدْمات الإلكترونية بوزارة البيئة
http://almnatiq.net/?p=897849
المناطق - واس

دشن معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي بديوان الوزارة بالرياض، حزمة من الخدمات الإلكترونية التي استحدثتها الوزارة لتقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، سعياً من الوزارة لتقديم وتطوير منظومة خدماتها الإلكترونية، وفقاً لأفضل المعايير التي تعد باكورة عملها الطموح لمشروع التحول الرقمي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .
وتضمنت الخدمات التي تم تدشينها : دليل للخدمات الإلكترونية التفاعلية لخدمة المستفيد للوصول إلى الخدمات الإلكترونية بيسر وفاعلية بمختلف قطاعات الوزارة، حيث تضمن أيضاً خدمة منصة الممارسات الزراعية الجيدة”سعودي جاب”، وهي مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تُمكّن المنتجين وشركات التوثيق والمؤهلين الزراعيين في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة على المزارع و المنتجات الزراعية، بالإضافة لخدمة منصة الجيومكانية الرقمية، وهي منصة رقمية موحدة لعرض البيانات الجيومكانية بشكل مفصل وآني من خلال توفير بيانات وطبقات جغرافية تدعم الأنظمة والخدمات الرقمية، واشتملت أيضاً على خدمة تطبيق نظام الاتصالات الإدارية المطور (برق بلس) للمعاملات الإلكترونية، وهو تطبيق يخدم الأجهزة الذكية ويمكن التنفيذيين من قيادات الوزارة من الاطلاع على المعاملات وإحالتها وتوقيعها إلكترونياً.
وستواصل الوزارة أتمتة خدماتها الرقمية، بما يتوافق مع إستراتيجياتها وصولاً للاستدامة في أعمالها وبرامجها كافة وتسهيلاً للخدمات المقدمة للمستفيدين بمختلف شرائحهم وأماكنهم.

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