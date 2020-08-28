احدث الأخبار

الصحة : انخفاض الحالات الحرجة وتسجيل (1148) حالة تعافٍ جديدة
أبرز المواد
 سفارة المملكة في عمّان للمواطنين: التزموا بتعليمات السلطات الأردنية لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 المهندس المشيطي يدشن حزمة من الخِدْمات الإلكترونية بوزارة البيئة
أبرز المواد
 صندوق الأمم المتحدة للسكان يوفّر الخدمات الصحية الإنجابية لأكثر 58,500 امرأة باليمن بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على تسعة مقيمين امتهنوا تجميع مركبات مجهولة المصدر وتفكيكها وبيعها قطع غيار
منطقة الرياض
 إمام وخطيب المسجد النبوي : إن من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه وإذا أحبه أنس بذكره واشتاق للقائه
أبرز المواد
 إمام وخطيب المسجد الحرام : استحباب صيام يوم عاشوراء، طلبا لعظيم موعود الله جل وعلا، الذي أعده للصائمين
أبرز المواد
 كيف تستعيد قيمة المخالفة المرورية بعد سدادها مرتين.. أو قبول الاعتراض؟
أبرز المواد
 سعر “برنت” يرتفع بنسبة 0.82 %
أبرز المواد
 ماكرون يعود إلى لبنان “لممارسة ضغوط الإصلاح”
أبرز المواد
 بسبب سد النهضة.. قرار أمريكي مفاجئ “ضد إثيوبيا”
أبرز المواد
 الصين تهدد بمقاطعة “آبل” إذ تم حظر “ويتشات” في أمريكا
أبرز المواد
الصحة : انخفاض الحالات الحرجة وتسجيل (1148) حالة تعافٍ جديدة

الصحة : انخفاض الحالات الحرجة وتسجيل (1148) حالة تعافٍ جديدة

أبرز المواد
سفارة المملكة في عمّان للمواطنين: التزموا بتعليمات السلطات الأردنية لمواجهة كورونا

سفارة المملكة في عمّان للمواطنين: التزموا بتعليمات السلطات الأردنية لمواجهة كورونا

أبرز المواد
المهندس المشيطي يدشن حزمة من الخِدْمات الإلكترونية بوزارة البيئة

المهندس المشيطي يدشن حزمة من الخِدْمات الإلكترونية بوزارة البيئة

أبرز المواد
صندوق الأمم المتحدة للسكان يوفّر الخدمات الصحية الإنجابية لأكثر 58,500 امرأة باليمن بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

صندوق الأمم المتحدة للسكان يوفّر الخدمات الصحية الإنجابية لأكثر 58,500 امرأة باليمن بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

أبرز المواد

سفارة المملكة في عمّان للمواطنين: التزموا بتعليمات السلطات الأردنية لمواجهة كورونا

سفارة المملكة في عمّان للمواطنين: التزموا بتعليمات السلطات الأردنية لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=897852
المناطق - متابعات

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن تنويهاً للمواطنين الموجودين حالياً في مملكة الأردن بأهمية الالتزام بالتعليمات والاحتياطات التي أعلنت عنها الجهات الرسمية الاردنية لمواجهة انتشار فايروس كورونا.

كما دعت السفارة، عبر بيان نشرته بحسابها في «تويتر» إلى أهمية التقيد بأمر الدفاع رقم 11 الصادر عن الحكومة الأردنية، وتحري السلامة العامة والتباعد الاجتماعي وتجنب المناطق التي تخضع للعزل والمناطق التي حولها والابتعادة عن أماكن الازدحام والأسواق المكتضة.

وأشارت السفارة إلى ضرورة لبس الكمامات والقفازات عند التجول، مع ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون متى ما استدعت الحاجة.

وبينت السفارة أرقام الهواتف للتواصل معها، على هاتف السفارة (0096265907070)، والقسم الصحي (00962775705550)، والملحقية الثقافية (00962798367777)، وهاتف شؤون السعوديين على الرقم (00962777049254) والرقم (00962776049814)، والرقم الموحد لشؤون السعوديين في الخارج (00966920033334)، أو على البريد الإلكتروني [email protected]

روابط ذات صلة

الصحة : انخفاض الحالات الحرجة وتسجيل (1148) حالة تعافٍ جديدة

الصحة : انخفاض الحالات الحرجة وتسجيل (1148) حالة تعافٍ جديدة
المهندس المشيطي يدشن حزمة من الخِدْمات الإلكترونية بوزارة البيئة

المهندس المشيطي يدشن حزمة من الخِدْمات الإلكترونية بوزارة البيئة
صندوق الأمم المتحدة للسكان يوفّر الخدمات الصحية الإنجابية لأكثر 58,500 امرأة باليمن بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

صندوق الأمم المتحدة للسكان يوفّر الخدمات الصحية الإنجابية لأكثر 58,500 امرأة باليمن بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*