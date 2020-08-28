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السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع سبعة بنوك محلية

السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع سبعة بنوك محلية

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السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع سبعة بنوك محلية

السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع سبعة بنوك محلية
http://almnatiq.net/?p=897861
المناطق - واس

وقعت الشركة السعودية للكهرباء، اتفاقية تمويل مشترك محلي بقيمة 9 مليارات ريال سعودي (ما يعادل 2.4 مليار دولار أمريكي)، مع سبعة بنوك محلية كبرى.
ويمتد التمويل الموقع متوسط الأجل، لسبع سنوات، بدون ضمانات من البنوك .
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري أن: “السعودية للكهرباء يقدم الخدمة الكهربائية إلى قاعدة مشتركين متنامية تقارب حاليا 9.8 ملايين مشترك بالمملكة، وتعمل الشركة باستمرار على تحسين الكفاءة التشغيلية وأحداث قفزة نوعية في أتمتة أعمالها وتحسين خدمات المشتركين”.
وبين أن التمويل جاء كجزء من خطة الشركة لتمويل أغراضها العامة ومشاريعها الرأسمالية ومن أهمها مشروع العدادات الذكية وتحسين موثوقية الشبكة وربط مشاريع جديدة، كما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل بالشركة ويتوقع أن ينعكس إيجابيا على خفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لدى الشركة.
وأشار إلى أن الإقفال الناجح لهذا التمويل يعد إشارة ثقة مستمرة من البنوك المحلية في الشركة السعودية للكهرباء التي تمتلك قاعدة أصول كبيرةوممتدة في جميع أرجاء المملكة تؤدي دور حيوي وضروري في دعم وتطور اقتصادها بكافة قطاعاته”.

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