احدث الأخبار

«التعليم»: تأدية الاختبار النهائي ورقياً في المدرسة أو إلكترونياً عبر «منصة الاختبارات»
أبرز المواد
 أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في تعليم تبوك يستهلون عامهم الجديد عن بُعد -صباح الأحد-
منطقة تبوك
 دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم (الجمعة) بعد اعتمادها رسمياً .. تعرف على 25 جريمة تستوجب التوقيف
أبرز المواد
 77 مستفيداً من برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد بجامعة القصيم
منطقة القصيم
 السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع سبعة بنوك محلية
أبرز المواد
 بمتابعة من أمير منطقة الجوف : إزالة أكثر من 92 مليون م2 تعديات على أراضٍ حكومية خلال ال18 شهراً الماضية
منطقة الجوف
 الصحة : انخفاض الحالات الحرجة وتسجيل (1148) حالة تعافٍ جديدة
أبرز المواد
 سفارة المملكة في عمّان للمواطنين: التزموا بتعليمات السلطات الأردنية لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 المهندس المشيطي يدشن حزمة من الخِدْمات الإلكترونية بوزارة البيئة
أبرز المواد
 صندوق الأمم المتحدة للسكان يوفّر الخدمات الصحية الإنجابية لأكثر 58,500 امرأة باليمن بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على تسعة مقيمين امتهنوا تجميع مركبات مجهولة المصدر وتفكيكها وبيعها قطع غيار
منطقة الرياض
 إمام وخطيب المسجد النبوي : إن من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه وإذا أحبه أنس بذكره واشتاق للقائه
أبرز المواد
«التعليم»: تأدية الاختبار النهائي ورقياً في المدرسة أو إلكترونياً عبر «منصة الاختبارات»

«التعليم»: تأدية الاختبار النهائي ورقياً في المدرسة أو إلكترونياً عبر «منصة الاختبارات»

أبرز المواد
أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في تعليم تبوك يستهلون عامهم الجديد عن بُعد -صباح الأحد-

أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في تعليم تبوك يستهلون عامهم الجديد عن بُعد -صباح الأحد-

منطقة تبوك
دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم (الجمعة) بعد اعتمادها رسمياً .. تعرف على 25 جريمة تستوجب التوقيف

دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم (الجمعة) بعد اعتمادها رسمياً .. تعرف على 25 جريمة تستوجب التوقيف

أبرز المواد
77 مستفيداً من برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد بجامعة القصيم

77 مستفيداً من برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد بجامعة القصيم

منطقة القصيم

«التعليم»: تأدية الاختبار النهائي ورقياً في المدرسة أو إلكترونياً عبر «منصة الاختبارات»

«التعليم»: تأدية الاختبار النهائي ورقياً في المدرسة أو إلكترونياً عبر «منصة الاختبارات»
http://almnatiq.net/?p=897874
المناطق - متابعات

أكدت وزارة التعليم، أن التقييم (الاختبار) النهائي للطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد، ستتم تاديته ورقياً أو إلكترونياً، وذلك بالحضور إلى المدرسة وتنفيذه ورقياً، أو تأدية الاختبار إلكترونياً من خلال منصة الاختبارات.

وأشارت الوزارة إلى أن التقييم الإلكتروني هو الذي يُعد من المعلم، ويُسند للطالب على النظام، لقياس نتائج تحقيق الأهداف على مستوى (الحصة أو الدرس أو الفصل الدراسي)، فيما أن التقييم الذاتي الإلكتروني المفتوح يُمكّن الطالب من تقييم نفسه عبر بنوك الأسئلة المتوفرة في نظام إدارة التعلم وبوابة عين التعليمية.

وأوضحت وزارة التعليم من خلال الدليل الإرشادي للطالب والطالبة المتعلق بالعودة إلى المدارس في العام الجديد من خلال التعليم عن بعد، أن مهمات ومسؤوليات الطالب قبل الدراسة تتمثل في: استلام الكتب المدرسية، والتأكد من حسابه على منصة «مدرستي»، ومعرفة مصادر التعلم (منصة مدرستي، البث التلفازي، الدروس على يوتيوب عبر «عين»)، وضبط قنوات عين على التلفاز في حال انقطاع الإنترنت أو عدم توفر أجهزة ليستكمل الطالب يومه الدراسي عبر البث التلفازي، وتجهيز غرفة مخصصة للدراسة بالإضاءة والتهوية والأجهزة المطلوبة، والدخول على منصة العودة الآمنة للمدارس.

فيما تضمن الدليل مهمات الطالب أثناء الدراسة التي تتمثل في ما يلي: تسجيل الدخول على منصة مدرستي، أداء النشيد الوطني والتمارين بداية اليوم الدراسي، الالتزام بحضور الحصص الدبراسية وفق الجدول الدراسي، أداء الواجبات والتكليفات اليومية أو الأسبوعية، الحصول على التغذية الراجعة (تقييم الحضور والغياب ونتائج الأعمال والاختبارات)، التواصل مع المعلم عند الحاجة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تقييم الطالب بناء على: نسبة المهمات المنفذة منه، سواء كانت (واجبات، أنشطة إلكترونية، اختبارات) على المهمات الإجمالية المطلوبة، حضوره للدروس الافتراضية حسب الجدول الدراسي المطلوب منه، سيؤثر التقييم على درجات أعمال السنة الخاصة بالطالب.

روابط ذات صلة

دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم (الجمعة) بعد اعتمادها رسمياً .. تعرف على 25 جريمة تستوجب التوقيف

دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم (الجمعة) بعد اعتمادها رسمياً .. تعرف على 25 جريمة تستوجب التوقيف
السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع سبعة بنوك محلية

السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال مع سبعة بنوك محلية
الصحة : انخفاض الحالات الحرجة وتسجيل (1148) حالة تعافٍ جديدة

الصحة : انخفاض الحالات الحرجة وتسجيل (1148) حالة تعافٍ جديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*