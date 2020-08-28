«التعليم»: تأدية الاختبار النهائي ورقياً في المدرسة أو إلكترونياً عبر «منصة الاختبارات»

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أكدت وزارة التعليم، أن التقييم (الاختبار) النهائي للطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد، ستتم تاديته ورقياً أو إلكترونياً، وذلك بالحضور إلى المدرسة وتنفيذه ورقياً، أو تأدية الاختبار إلكترونياً من خلال منصة الاختبارات.

وأشارت الوزارة إلى أن التقييم الإلكتروني هو الذي يُعد من المعلم، ويُسند للطالب على النظام، لقياس نتائج تحقيق الأهداف على مستوى (الحصة أو الدرس أو الفصل الدراسي)، فيما أن التقييم الذاتي الإلكتروني المفتوح يُمكّن الطالب من تقييم نفسه عبر بنوك الأسئلة المتوفرة في نظام إدارة التعلم وبوابة عين التعليمية.

وأوضحت وزارة التعليم من خلال الدليل الإرشادي للطالب والطالبة المتعلق بالعودة إلى المدارس في العام الجديد من خلال التعليم عن بعد، أن مهمات ومسؤوليات الطالب قبل الدراسة تتمثل في: استلام الكتب المدرسية، والتأكد من حسابه على منصة «مدرستي»، ومعرفة مصادر التعلم (منصة مدرستي، البث التلفازي، الدروس على يوتيوب عبر «عين»)، وضبط قنوات عين على التلفاز في حال انقطاع الإنترنت أو عدم توفر أجهزة ليستكمل الطالب يومه الدراسي عبر البث التلفازي، وتجهيز غرفة مخصصة للدراسة بالإضاءة والتهوية والأجهزة المطلوبة، والدخول على منصة العودة الآمنة للمدارس.

فيما تضمن الدليل مهمات الطالب أثناء الدراسة التي تتمثل في ما يلي: تسجيل الدخول على منصة مدرستي، أداء النشيد الوطني والتمارين بداية اليوم الدراسي، الالتزام بحضور الحصص الدبراسية وفق الجدول الدراسي، أداء الواجبات والتكليفات اليومية أو الأسبوعية، الحصول على التغذية الراجعة (تقييم الحضور والغياب ونتائج الأعمال والاختبارات)، التواصل مع المعلم عند الحاجة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تقييم الطالب بناء على: نسبة المهمات المنفذة منه، سواء كانت (واجبات، أنشطة إلكترونية، اختبارات) على المهمات الإجمالية المطلوبة، حضوره للدروس الافتراضية حسب الجدول الدراسي المطلوب منه، سيؤثر التقييم على درجات أعمال السنة الخاصة بالطالب.