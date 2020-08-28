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الأمين العام للتعاون الإسلامي يدين استمرار الحوثيين ومن يمدّهم بالمال والسلاح في استهداف المدنيين بالمملكة

الأمين العام للتعاون الإسلامي يدين استمرار الحوثيين ومن يمدّهم بالمال والسلاح في استهداف المدنيين بالمملكة

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الأمين العام للتعاون الإسلامي يدين استمرار الحوثيين ومن يمدّهم بالمال والسلاح في استهداف المدنيين بالمملكة

الأمين العام للتعاون الإسلامي يدين استمرار الحوثيين ومن يمدّهم بالمال والسلاح في استهداف المدنيين بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=897876
المناطق - واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية ، حيث تمكّن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وشدد العثيمين على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

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