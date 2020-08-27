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أطفال الباحة يتجسدون الماضي بالأزياء التراثية للأجداد في “وسام البادية 2 “

أطفال الباحة يتجسدون الماضي بالأزياء التراثية للأجداد في “وسام البادية 2 “

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أطفال الباحة يتجسدون الماضي بالأزياء التراثية للأجداد في “وسام البادية 2 “

أطفال الباحة يتجسدون الماضي بالأزياء التراثية للأجداد في “وسام البادية 2 “
http://almnatiq.net/?p=897879
المناطق - واس

تجسد أطفال الباحة في إضفاء حُلة من الجمال والبهجة بتقليدهم للزي التراثي للمنطقة أمس, وتقديمهم القهوة العربية لأهالي وزوّار المنطقة, وذلك بمقر مهرجان وسام البادية 2.
ويعيش الأطفال رحلةً مع الماضي وتراث الأجداد، حيث دأبت أغلب البيوت في المنطقة بتمثّل حياة الأجداد في المأكل والملبس والحياة العامة وارتداء الزي التراثي التي يعيشون فيها من خلال الملابس التراثية و يتذوقون الأكلات الشعبية ويشاركون في المأثور الشعبي الذي تقدمه الفرق الشعبية بألحان متنوعة.
وأوضح المشرف العام على المهرجان عبدالله بن محمد الزهراني، أن اللجنة المنظمة راعت أن يلبي المسرح المفتوح العديد من الجوانب الفنية من خلال الصوت والإضاءة, والتعبير عن مشاعر الانتماء للوطن من خلال الأناشيد والمشاركات الشيقة التي لاقت استحسان الأطفال وذويهم على المسرح، إضافة إلى الجوائز العديدة وتوزيعها على الحضور من الأطفال والمشاركين على خشبة المسرح.

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