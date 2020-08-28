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تعليم القريات يعقد لقاءً افتراضياً ويفعل خدمة الهاتف الإرشادي

تعليم القريات يعقد لقاءً افتراضياً ويفعل خدمة الهاتف الإرشادي
http://almnatiq.net/?p=897895
المناطق - الجوف

عقد قسم التوجيه والإرشاد بإدارة تعليم القريات -بنين- لقاءً افتراضيًاعن بعد – بمشرفي ومرشدي التوجيه والإرشاد، تضمن الأدوار والمسؤوليات التي شملتها الأدلة الإرشادية للمرشد والطالب وولي الأمر، والتأكيد على الدور الفاعل للإرشاد بمنصة مدرستي وما تضمنته من أدوار إرشادية تُمكن المرشد من متابعة طلابه انضباطًا وسلوكًا وأداءً، بالإضافة إلى إجراءات وقنوات تواصل لتحقيق رحلة تعليمية آمنة.

حيث أكد رئيسا قسمي التوجيه والإرشاد (بنين وبنات) ما يلقاه الإرشاد من دعم ومتابعة من سعادة مدير التعليم الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي.

وقد تحدث رئيس قسم التوجيه والإرشاد الدكتور جابر بن سعود الشراري عن أهمية تفعيل دور المرشد، ومساهمته الفاعلة في المتابعة المستمرة والتواصل الفعال تحقيقًا لسلوك إيجابي وأثر تعليمي فعال في سلسلة من الوسائط والخدمات الإرشادية المتنوعة لجميع فئات الطلاب، وأهاب بالزملاء مرشدي الميدان أن يتابعوا تسليم الدليل الإرشادي الخاص بالطالب والدليل الإرشادي الخاص بولي الأمر؛ مؤكدًا أهمية تفعيل الهاتف الإرشادي (0146441142 ) في الدعم التعليمي والإرشادي وتقديم الاستشارات النفسية والصحية للمجتمع المدرسي.

وقد نوهت رئيسة قسم توجيه وإرشاد الطالبات الأستاذة أمل بنت عبد الله الجوفي عن انطلاق خدمات الهاتف الإرشادي للبنات (0146427395) طيلة أيام الأسبوع وأثناء الدوام الرسمي، وذلك في تقديم المساعدة التربوية والنفسية والاجتماعية وكيفية التغلب على المخاوف التي قد تعتري الطالبات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمنصة مدرستي.

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