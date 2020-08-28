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أمانة جازان تزرع 14 ألف م2 من المسطحات الخضراء بمركز الشقيق

أمانة جازان تزرع 14 ألف م2 من المسطحات الخضراء بمركز الشقيق
http://almnatiq.net/?p=897899
المناطق - واس

عكفت أمانة منطقة جازان -ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب مؤخرا- على زيادة أعمال زراعة المسطحات الخضراء في الكورنيش الجنوبي ، وذلك لرفع مستوى التجميل والتحسين في مجال تشجير الشوارع والحدائق والواجهات البحرية والتقاطعات.
وأوضح رئيس البلدية المكلف هادي بن علي عتودي أن البلدية وضعت برنامج عمل للتطوير والتحسين لأعمال التشجير المتنوعة وزيادة المسطحات الخضراء وتقديم مستوى صيانة عالٍ للأعمال الزراعية في جميع المواقع بمركز الشقيق.
وبين أن البلدية قامت بزراعة المسطحات الخضراء في الكورنيش الجنوبي بمساحة ١٤٠٠٠ متر مربع من المسطحات الخضراء وتقليم وتكريب النخيل والأشجار ، إضافة لمعالجة المسطحات الخضراء والحدائق العامة ومرافق الطرق بالقص وإزالة الأعشاب الضارة والصيانة العامة ، كما شملت صيانة أعمال (الإنترلوك) 100 م2 ، وصيانة المظلات والجلسات العائلية وكذلك أعمال الدهان بالكورنيش الجنوبي ، وذلك بهدف تحسين المشهد الحضري بما يتناسب مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حاليا.
وأكد أن البلدية تبذل كل الجهود من أجل زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للسكان والزوار بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية من خلال تنفيذ المزيد من مشروعات الحدائق والعناية بأعمال التشجير في مختلف أنحاء مركز الشقيق لتوفير المتنفس الجميل للأسر والأفراد ، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات بلدية من خلال مركز البلاغات الموحد (940)، لاتخاذ الإجراءات النظامية.

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