وزير الخارجية يستعرض هاتفيًا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية مع وزير خارجية سنغافورة

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، اتصالاً هاتفيًا ، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكرشنان.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في عدد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم البلدين.