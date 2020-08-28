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نادي سباقات الخيل يقيم حفل سباقه الـ7 ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف

نادي سباقات الخيل يقيم حفل سباقه الـ7 ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف

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نادي سباقات الخيل يقيم حفل سباقه الـ7 ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف

نادي سباقات الخيل يقيم حفل سباقه الـ7 ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف
http://almnatiq.net/?p=897918
المناطق - واس

أقام نادي سباقات الخيل اليوم حفل سباقه السابع ضمن فعاليات سباق الخيل لصيف هذا العام 2020 م / 1442 هــ بميدان الملك خالد للفروسية في الحوية بمحافظة الطائف.
وتكوّن السباق من سبعة أشواط: الأول إنتاج السعودية للخيل المبتدئة بمسافة 1200 إنتاج سنتين لم تربح، وجاء الجزء الأول كما يلي المركز الأول (الموت الحمر) لأبناء فالح أبو اثنين، ونال المركز الثاني (سمحوقة) لغنيم رجاء السعدوني، وحاز المركز الثالث (بشراكم) لفهد مبارك الوسيدي، ونال المركز الرابع (مصداقة) لإسطبل ملاذ، وحقق المركز الخامس (الطليسان) للشريف هزاع بن شاكر العبدلي .
وجاءت نتائج الجزء الثاني وفقا لمايلي: المركز الأول (خواتيم) لتركي بن معلا السهلي، وحاز المركز الثاني (هدية نورة) لبندر فيحان الحارثي، ونال المركز الثالث (حتم) للشريف هزاع العبدلي، وحل في المركز الرابع (متبحر) لتركي آل الشيخ، وحقق المركز الخامس (المستشيط) لعبدالرحمن النواش.
إثر ذلك تواصلت أشواط السباق الثاني والثالث للخيل المبتدئة بمسافة 1200 متر إنتاج ثلاث سنوات، بعدها جاء الشوط الرابع والخامس مفتوح الدرجات وللخيل المبتدئة إنتاج أربع سنوات فأكثر وبمسافة 1650 مترا، بعدها خُتمت أشواط السباق بخيل إنتاج السعودية ربحت ومفتوح الدرجات مستورد أربع سنوات فأكثر.
واتخذت إدارة النادي إجراءات وإرشادات احترازية اعتمدتها الجهات المختصة، من فحص للحرارة، وتباعد جسدي، وترك مسافة آمنة، ولبس الكمامة الإلزامي، واستخدام معقمات اليدين، وحصر الحضور على موظفي السباق والمدربين ومساعديهم والخيالة فقط، ومرافقة سايس واحد لكل جواد.

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