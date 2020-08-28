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” تعليم الليث ” يدرب ٥٠٠٠ آلاف معلم ومعلمة على ” منصة مدرستي “

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” تعليم الليث ” يدرب ٥٠٠٠ آلاف معلم ومعلمة على ” منصة مدرستي “

” تعليم الليث ” يدرب ٥٠٠٠ آلاف معلم ومعلمة على ” منصة مدرستي “
http://almnatiq.net/?p=897922
المناطق - الليث

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في إدارتي التدريب والابتعاث ( بنين – بنات ) سلسلة من البرامج التدريبية الشاملة لتدريب ” ٥٠٠٠ آلاف ” معلم ومعلمة بالإضافة إلى ” ٣٠٠ ” من قادة وقائدات المدارس والوكلاء والوكيلات على نظام إدارة التعليم الإلكتروني ( منصة
مدرستي ) من خلال عدد من القاعات التدريبية الافتراضية، ويقوم على تنفيذ برامج التدريب نحو ١٦ مدرباً ومدربة ، من الذين أتموا تدريبهم في المركز الوطني للتطوير المهني بوزارة التعليم .

وقال مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي إن إدارة التعليم تستهدف تدريب كافة قادة المدارس بنين وبنات وجميع الزملاء المعلمين والمعلمات حسب الخطة التدريبية الخاصة بمنصة مدرستي، مشيراً إلى أن وزارة التعليم وكافة منسوبيها تتطلع لبداية جادة من أول يوم دراسي بتعاون الأسرة والطالب والطالبة والمجتمع .

وبين أن البرامج التدريبية تهدف إلى تثقيف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية معلوماتياً وتقنياً باستخدام تقنيات التعليم عن بعد ، وتحديد الأدوار والمهام المناطة بقادة المدارس والمعلمين، وتطبيق الأدوات في منصة مدرستي، إضافة للتركيز على نشاط الطلاب والطالبات في التعليم الإلكتروني والمشاركة في بناء خبراتهم ومعارفهم .
كما يهدف التدريب إلى تطبيق أفضل الممارسات التربوية باستخدام المصادر المعرفية الإلكترونية والتقنيات الحديثة في عمليات التدريس، مما يسهم في تحسين نواتج التعلم وضبط جودة التعليم ، وكذلك بناء مجتمعات التعلم للمعلمين والمعلمات في كافة التخصصات، بمشاركة المشرفين التربويين والمشرفات التربويات.

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