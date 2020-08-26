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جامعة الحدود الشمالية تنظم برنامجا تعريفيا للطلبة المستجدين

جامعة الحدود الشمالية تنظم برنامجا تعريفيا للطلبة المستجدين
http://almnatiq.net/?p=897932
المناطق - عرعر

تنظم جامعة الحدود الشمالية البرنامج التعريفي للطلبة المستجدين بجميع فروع الجامعة عرعر – رفحاء – طريف – العويقيلة بشطريها الطلاب والطالبات والذى تنظمه عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة بالجامعة، وشددت الجامعة على الطلبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال اللقاء، حيث يستمر البرنامج لمدة أسبوع من 11-1-1442 إلى 15-1-1442 ، بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد .
وأوضحت الجامعة أن البرنامج التعريفي يهدف إلى مساعدة الطلاب المستجدين في الحصول على المعلومات الخاصة بالحقوق والمسؤوليات الطلابية، وتعريفهم بنظام الدراسة في الجامعة، وما تقدمه أقسام ووحدات عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة، وكذلك التعريف بإجراءات استكمال قبول الطلبة بالجامعة، كإصدار البطاقة الجامعية، والتسجيل للحصول على المكافأة الشهرية، وتحديد مستوى اللغة الإنجليزية، ويعد هذا البرنامج أحد الأنشطة المهمة التي تساعد في تهيئة الطلبة المستجدين للتكيف مع متطلبات الدراسة الجامعية، والتعرف على الخدمات المقدمة لهم في الجامعة.
كما يهدف البرنامج إلى الارتقاء بمستوى التفكير لدى الطلبة وتنمية قدراتهم العلمية والمهارية والاجتماعية، وتعزيز روح المبادرة لديهم وتعليم الطلبة مبدأ الانضباط وتحمل المسؤولية

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