تعليم حائل ينفذ برامج تدريبية على منصة (مدرستي)

المناطق - حائل

نفذت إدارة التدريب والابتعاث (بنات) بإدارة تعليم حائل عبر تطبيق (زووم) عدة برامج تدريبية لنظام إدارة التعليم الإلكتروني (منصة مدرستي)، التي تستمر على مدى (27) يوماً .

وأوضحت الإدارة أن البرامج تستهدف شاغلات الوظائف التعليمية وتشمل قائدات المدارس والمعلمات من خلال 103برامج تدريبية ، مبينة أن البرنامج الأول من التدريب جاء لتأهيل جميع مدربات التدريب ، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من البرامج سيتم خلالها تدريب 420 من قائدات المدارس، أما المرحلة الثانية فتستهدف تدريب ما يقارب 9000 معلمة.