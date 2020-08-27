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تعليم حائل ينفذ برامج تدريبية على منصة (مدرستي)

تعليم حائل ينفذ برامج تدريبية على منصة (مدرستي)

منطقة حائل

تعليم حائل ينفذ برامج تدريبية على منصة (مدرستي)

تعليم حائل ينفذ برامج تدريبية على منصة (مدرستي)
http://almnatiq.net/?p=897936
المناطق - حائل

نفذت إدارة التدريب والابتعاث (بنات) بإدارة تعليم حائل عبر تطبيق (زووم) عدة برامج تدريبية لنظام إدارة التعليم الإلكتروني (منصة مدرستي)، التي تستمر على مدى (27) يوماً .
وأوضحت الإدارة أن البرامج تستهدف شاغلات الوظائف التعليمية وتشمل قائدات المدارس والمعلمات من خلال 103برامج تدريبية ، مبينة أن البرنامج الأول من التدريب جاء لتأهيل جميع مدربات التدريب ، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من البرامج سيتم خلالها تدريب 420 من قائدات المدارس، أما المرحلة الثانية فتستهدف تدريب ما يقارب 9000 معلمة.

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