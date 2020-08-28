نقاط فرز في أربعة جوامع بالمنطقة أحياها متطوعو الهلال الأحمر بالجوف

المناطق - الجوف

نفذ فريق التطوع التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نقاط فرز بصري في بعض جوامع المنطقة أثناء إقامة صلاة الجمعة لهذا اليوم التاسع من محرم 1442 هـ .

ونفذت هذه المبادرة في جامع خادم الحرمين الشريفين في مدينة سكاكا ، وفي جوامع في محافظات دومة الجندل وطبرجل والقريات عملاً بالإجراءات الإحترازية وحرصاً على سلامة المصلين وتطبيقاً للتباعد الجسدي.

وتأتي هذه المبادرة حرصاً من فرع الهيئة بمنطقة الجوف وبمتابعة من سعادة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور تيمور بن شكر الله جان على العمل على تطبيق كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من إنتشار فايروس كورونا المستجد لا سيما في الأماكن التي تزيد فيها التجمعات.