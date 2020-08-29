مستويات مذهلة من الثروة .. “ماسك” يتخطى الـ 100 مليار دولار

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وسع “إيلون ماسك” من حجم ثروته، بدعم من صعود أسهم شركة “تسلا” يوم الأربعاء ، ليصل صافي ثروته إلى 101 مليار دولار ، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

في غضون ذلك، تجاوزت ثروة جيف بيزوس مؤسس “أمازون” 200 مليار دولار يوم الأربعاء، مدعومة بصعود أسهم عملاق التجارة الإلكترونية إلى مستوى قياسي.

وعززت شركات التكنولوجيا مؤشري “ستاندر آند بورز” و “ناسداك” إلى مستويات عالية جديدة لليوم الرابع على التوالي بنهاية تعاملات أمس ، مدعومة بالأخبار التي تفيد بأن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة قصيرة الأجل بالقرب من الصفر لمدة خمس سنوات على الأقل.

فيما كسب أغنى 500 شخص في العالم 809 مليار دولار حتى الآن هذا العام ، بزيادة قدرها 14 في المائة منذ يناير ، حتى عندما تسبب جائحة “كورونا” في انخفاض قياسي في الناتج المحلي الإجمالي وملايين الوظائف المفقودة.

إيلون ماسك والذي يبلغ من العمر 49 عامًا ، هو الآن واحد من أربعة مليارديرات في العالم، نمت ثروته بمقدار 73.6 مليار دولار هذا العام ، وهي قفزة لا تزال أقل من بيزوس ، الذي ارتفع بمقدار 87.1 مليار دولار.