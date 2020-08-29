تراجع أسعار النفط بعد إعصار “لورا”

المناطق - الرياض

سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم بعد استئناف شركات النفط أنشطتها عقب الإعصار لورا الذي اجتاح ولايات لويزيانا وتكساس دون أن يتسبب في أضرار جسيمة.

وانخفض خام برنت تسليم أكتوبر أربعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 45.05 دولار للبرميل في يوم حلول أجل العقد، وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات ليسجل 42.97 دولار.

وحقق خاما القياس مكاسب أسبوعية بنحو 1.5 بالمئة، وارتفع غرب تكساس للأسبوع الرابع على التوالي.