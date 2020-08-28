بلدية رفحاء تغلق مرفقين وإشعار ومخالفة 16 محلاً خلال أسبوع

بلدية رفحاء تغلق مرفقين وإشعار ومخالفة 16 محلاً خلال أسبوع

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بلدية رفحاء تغلق مرفقين وإشعار ومخالفة 16 محلاً خلال أسبوع

بلدية رفحاء تغلق مرفقين وإشعار ومخالفة 16 محلاً خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=897973
المناطق - رفحاء

أغلقت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية مرفقين، وإشعار 8 محلات بمخطط الصناعية، ومخالفة 8 أخرى خلال أسبوع ضمن الجولات الرقابية المكثّفة على المنشآت الغذائية والتجارية، وطُبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.
وأكدت البلدية مواصلة تكثيف جولاتها الرقابية والوقائية على المنشآت المختلفة؛ ضمن حملة غذاؤكم أمانة ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وسلامة الغذاء والمنتجات والتزام البائعين وأصحاب المحلات بتطبيق الاشتراطات الصحية؛ لجعل البيئة آمنة وسليمة للمستفيدين.
وبالتزامن مع ذلك نفّذ القسم النسائي بالبلدية رقابة مكثفة على المحلات النسائية بهدف رفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين والتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية المعتمدة حفاظاً على الصحة العامة.

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