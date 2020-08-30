اليوم الأحد.. 6 ملايين طالب وطالبة يستهلون الدراسة «عن بعد»

المناطق - الرياض

تنطلق، اليوم الأحد، الدراسة «عن بُعد» لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة بجميع مراحل التعليم العام للأسابيع السبعة الأولى، عبر أكثر من 250 ألف فصل افتراضي على منصة «مدرستي»، على أن يُعاد تقييم الوضع بشكل كامل؛ لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقًا للمتغيّرات والمستجدات.

وأشارت وزارة التعليم إلى حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس «قادة المدارس، الوكلاء، المرشدين الطلابيين، الإداريين»، ومكاتب التعليم «المشرفين التربويين»، طيلة أيام العمل خلال الأسبوع. ويكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مع حضور المعلمين والمعلمات للمدرسة يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل بالتنسيق مع إدارة المدرسة، ولمكتب التعليم استثناء الحالات التي يصعب ويتعذر وصولها للمدرسة.

ولفتت إلى أن اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا، لتمكين الأُسر وأولياء الأمور من متابعة ومساعدة أبنائهم في هذه المرحلة العُمرية المبكرة في التعليم عن بُعد، ويمكن متابعة الدروس من خلال قنوات عين الفضائية والتكليفات والتقييمات مع المعلّم في المدرسة.

وأوضحت أنه يكون الاعتماد في عمليات التعليم والتعلّم على منصة «مدرستي» للتعليم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، كما يمكن للمدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من منصة «مدرستي»، بالإضافة إلى إمكانية توفير تلك المدارس للأدوات الخاصة بها للدراسة عن بُعد، مع استمرار الاستفادة من البث لقنوات عين الفضائية على فترات متكررة خلال اليوم لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، وسيكون لكل صف دراسي قناة خاصة به، إضافة لما يُؤرشف على قنوات «اليوتيوب»، بما يضمن وصول المعرفة للطلاب والطالبات باختلاف ظروفهم ومراحلهم الدراسية، ويحقق أعلى نواتج تعلّم ممكنة في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

ودعت الوزارة إدارات المدارس لتخصيص يوم واحد على الأقل في الأسبوع لحضور الطلاب والطالبات أو أولياء أمورهم الذين لا يستطيعون الدخول على المنصة لمتابعة التكليفات والتقييمات واللقاء بالهيئة التعليمية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن الدراسة لمرحلة رياض الأطفال تكون «عن بُعد» من خلال تطبيق الروضة الافتراضية.