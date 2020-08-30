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منظمة الصحة: كورونا إعصار “طويل الذيل”

منظمة الصحة: كورونا إعصار “طويل الذيل”
http://almnatiq.net/?p=897980
المناطق - الرياض

حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، من أن مرض كوفيد-19 عبارة عن “إعصار طويل الذيل”، وقال إن زيادة عدد الحالات بين الشباب يمكن أن ينتقل في نهاية المطاف إلى كبار السن الأكثر ضعفا، ويسبب زيادة في الوفيات.

وقال دكتور هانز كلوغ، إن الشباب من المرجح أن يتواصلوا بشكل وثيق مع كبار السن، مع برودة الطقس في أوروبا.

وأضاف كلوغ للصحفيين من كوبنهاغن، مقر منظمة الصحة العالمية في أوروبا: “لا نريد القيام بتوقعات غير ضرورية، لكن هذا بالتأكيد أحد الخيارات: في وقت ما سيكون هناك المزيد من حالات العلاج في المستشفيات وزيادة في عدد الوفيات.”

وقال كلوغ إن 32 دولة من أصل 55 دولة تابعة للمنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية شهدت زيادة في معدل الإصابة على مدى 14 يوما بأكثر من 10 بالمائة، واصفا ذلك بأنه “ارتفاع عام في أوروبا بكل تأكيد.”

لكنه أشار أيضا إلى أن السلطات الصحية والمسؤولين الآخرين في وضع أفضل وأكثر استعدادا مما كانوا عليه في فبراير ، عندما كانت القارة على أعتاب زيادة هائلة في حالات الإصابة والوفيات.

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