القراصنة يكثفون هجمات التصيد الإلكتروني تحت غطاء خدمات التوصيل

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مع نمو الوعي العام بالهجمات الإلكترونية والفيروسات والاختراقات لدى المستخدمين، بات تركيز قراصنة الإنترنت منصبا بشكل أكبر نحو هجمات التصيد الإلكتروني المخادعة أو ما يعرف بالهندسة الاجتماعية للإيقاع بالمستخدمين غير الحذرين، وشهد الربع الثاني من عام 2020 نموا في هذا النوع من الهجمات، حيث بلغت هذه الهجمات في دول الخليج ومصر 2,578,501 هجمة كان نصيب السعودية منها 973,061 هجمة.

واعتمد القراصنة على عدد من الحيل الجديدة التي تضم رسائل رفض إلكترونية من الموارد البشرية وهجمات مستترة في شكل إشعارات تسليم للطلبيات، لتنفيذ هذه الهجمات التي تجري على نطاق واسع، فإرسال موجات هائلة من رسائل البريد الإلكتروني تحت غطاء أسماء لجهات رسمية أو الترويج لصفحات مزيفة، يزيد فرص نجاح المحتالين في السعي وراء بيانات دخول المستخدمين المستهدفين إلى حساباتهم. ومع ذلك، فقد أظهرت الأشهر الستة الأولى من عام 2020 جانبا جديدا لهذا الشكل المعروف من الهجمات وذلك بحسب تقرير شركة Kaspersky لأمن المعلومات.

ويعد التصيد أحد أقدم أنواع الهجمات الرقمية القائمة على ما يعرف بالهندسة الاجتماعية، وأكثرها مرونة، ويستخدم بعدة طرق ولأغراض مختلفة للإيقاع بالمستخدمين غير الحذرين عبر جذبهم إلى موقع ويب ما وحثهم على إدخال معلوماتهم الشخصية، التي غالبا ما تتضمن بيانات اعتماد مالية مثل كلمات المرور الخاصة بالحسابات المصرفية أو تفاصيل البطاقات البنكية أو تفاصيل تسجيل الدخول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن لوقوع هذه المعلومات في الأيدي الخطأ أن يفسح المجال أمام عديد من العمليات التخريبية، مثل سرقة الأموال أو اختراق شبكات الشركات، الأمر الذي يجعل التصيد طريقة شائعة لإصابة الأهداف.

وتأثر المستخدمون في المملكة أكثر من غيرهم بهذا النوع من التهديدات، إذ اكتشف 973,061 هجوم تصيد فيها خلال ثلاثة أشهر الربع الثاني، الإمارات بواقع 617,347 هجمة ثم مصر بعدد 492,532 هجمة، فسلطنة عمان بواقع 193,379 هجمة ثم الكويت والبحرين بعدد هجمات بلغ 106,245 و67,581 على التوالي.

ونفذ المحتالون خلال الربع الثاني مزيدا من الهجمات الموجهة التي تركز معظمها على الشركات الصغيرة، وزور المحتالون، لجذب الانتباه، رسائل بريد إلكتروني ومواقع ويب تابعة لجهات معروفة يمكن للضحايا المحتملين شراء منتجاتها أو خدماتها، وبالتالي الوثوق بها، في حين أنهم لم يحاولوا في كثير من الأحيان أن يتكبدوا عناء جعل هذه المواقع تبدو أصلية حقا، وقد تؤدي هجمات التصيد الموجهة إلى عواقب وخيمة، فمجرد تمكن المحتال من الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني للموظف، يجعله قادرا على استخدامه لتنفيذ مزيد من الهجمات على الشركة التي يعمل فيها وعلى بقية موظفيها، حتى على الجهات الخارجية التي تتعامل معها من موردين ومقاولين.