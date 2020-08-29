الحصيني:7 مدن ومناطق على موعد مع حالة جوية ممطرة اليوم

المناطق - الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إنه من المتوقع أن تشهد أجزاء من الرياض والمدينة ومكة والشرقية وجازان وعسير والباحة اليوم (السبت) حالة جوية ممطرة.

وأكد الحصيني، أن تلك الحالة التي تمتد إلى أجزاء من الإمارات واليمن وسلطنة عمان تُصنف من خفيفة إلى شبه قوية وتستمر عدة أيام.

وأضاف أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات البرد، على أن تكون الحالة قوية على جازان ثم عسير ونجران، وبشكل أقل على أجزاء من جنوب الشرقية والباحة ومكة والمدينة وجنوب منطقة الرياض.