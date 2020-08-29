الحضور 50%.. استئناف العمل في مراكز “ذوي الإعاقة”

الحضور 50%.. استئناف العمل في مراكز “ذوي الإعاقة”

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الحضور 50%.. استئناف العمل في مراكز “ذوي الإعاقة”

الحضور 50%.. استئناف العمل في مراكز “ذوي الإعاقة”
http://almnatiq.net/?p=898010
المناطق - الرياض

استأنفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العمل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ فتحت باب التسجيل للمستفيدين من الثلاثاء الماضي، وسيستمر حتى 21 من محرم الجاري، حتى الـ 21 من ذات الشهر.

ووضعت الوزارة عددًا من البروتوكولات الوقائية التي يجب الالتزام بها عند العودة إلى ممارسة الأنشطة في هذه المراكز، أبرزها ترتيب آلية العمل للمراكز وتقدير الحضور بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية، بحيث يقسم المستفيدين إلى فئتين، الأولى (أ) تشمل 50% من المستفيدين، إذ ينبغي لهم الحضور في أول يومين عمل من الأسبوع، والانخراط في الفصول التأهيلية، على أن يحتوي الفصل التأهيلي على 4 مستفيدين فقط، فيما تشمل الفئة الثانية (ب) ما نسبته 50% من المستفيدين، المقرر أن يكون حضورهم للمركز في آخر يومين عمل من الأسبوع، وأن يلتزموا بذات الإجراء في توزيعهم على الفصول التأهيلية.

وتضمنت البروتوكولات الوقائية التي اعتمدتها الوزارة المعنية بتنظيم العمل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة، توفير التدريب للفئتين (أ ، ب) عن بعد في أيام العمل الثلاثة المتبقية لكل فئة، الأمر الذي يضمن لكل المستفيدين في الفئتين تتلقى التدريب والتأهيل خلال أيام العمل الأسبوعية.

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