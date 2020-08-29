بلومبرغ: “وول مارت” تُنافس على “تيك توك”

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انضمت شركة البيع بالتجزئة العملاقة “وول مارت” إلى سباق الظفر بأصول تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة الأميركية، إذ قدمت الخميس عرضاً مشتركاً مع شركة “مايكروسوفت” لشراء تطبيق المقاطع المصورة القصيرة، وسط تقارير عن رغبة “وول مارت” في تحويل التطبيق إلى منصة للتجارة الإلكترونية ينافس “فايسبوك” و”إنستغرام”.

وأعلنت “وول مارت”، الخميس، تعاونها مع شركة “مايكروسوفت”، لشراء تطبيق المقاطع المصورة القصيرة “تيك توك” المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية، في وقت حددت فيه الشركة الصينية سعر أصول تطبيقها بأميركا في 30 مليار دولار.

ووفقاً لوكالة “بلومبرغ”، فإن إعلان “وول مارت” الدخول على خط المنافسة يعكس طموحها في اختراق العالم الرقمي عن طريق شراء تطبيق يحظى بشعبية واسعة وسط الجيل الحالي.

وذكرت الوكالة أن الصفقة جزء من “خطة أكبر وطويلة المدى تهدف إلى الاستحواذ على متسوقين ومعلنين وبائعين على المنصات الرقمية، في وقت تستمر فيه الحدود الفاصلة بين المحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية في التلاشي”.

وأضافت الوكالة أن الصفقة، في حال نجاحها، قد تمكن “وول مارت” من تحويل “تيك توك” إلى منصة لبيع السلع والتجارة الرقمية، لتصبح منافساً لمنصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن الصفقة ستقوي خدمة التوصيل التي يرتقب أن تطلقها الشركة قريباً، بحيث تجعلها منافساً حقيقياً لشركة “أمازون”، التي تسيطر على غالبية العملاء في العالم.

وقالت ديبوراه فينسويغ، مؤسسة مركز “كورسايت” للأبحاث إن الصفقة ستكون بمنزلة “صاروخ صغير في جيب وول مارت”، في إشارة إلى قدرة الصفقة على رفع قيمة الشركة ومعاملاتها، بحيث “سيوفر تيك توك لمستخدميه تجربة فريدة في صناعة المحتوى والتجارة أيضاً”.

ونقلت “بلومبرغ” عن شخص مطلع على الملف، قوله إن الشركات المهتمة قدمت عروض الشراء، مضيفاً أنه من المرتقب أن يتم الإعلان عن الصفقة في “غضون أسبوع واحد”، وذلك قبل المهلة التي حددتها إدارة ترمب لبيع التطبيق إلى شركة أميركية قبل حظره في أميركا بحلول منتصف سبتمبر.

وأوضح المصدر أن إنهاء الاتفاق على تفاصيل البيع، من جهة أخرى، قد يتطلب أكثر من أسبوع واحد.

وتنافس شركة “أوراكل” لتقنية المعلومات للظفر بالتطبيق، إذ قدمت عرضاً بقيمة 20 مليار دولار،و أن شركة “بايت دانس” المالكة لـ”تيك توك” حددت 30 مليار دولار كسعر لأصول التطبيق في الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن شركة تويتر كانت قريبة من إنهاء الصفقة، وعرضت مبلغ 10 مليارات دولار فقط، وهو ما رفضته شركة “بايت دانس”.