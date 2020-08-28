دراسة: الوفاة بكورونا “نادرة جداً” وسط الأطفال

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أظهر بحث بريطاني نُشر الخميس، أن الأطفال وصغار السن، أقل عرضة لحالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مقارنة بالبالغين، وأكدت أن الوفاة جراء الفيروس “نادرة للغاية” وسط الأطفال.

ووجدت الدراسة أن الأطفال شكلوا أقل من 1% من الإصابات التي عولجت في 138 مستشفى ببريطانيا، وأن أقل من 1% من هؤلاء الأطفال، أي ما يعادل ستة أطفال، توفوا، فيما كان جميعهم يعانون بالفعل من أمراض خطيرة أو اضطرابات صحية.

وقال مالكولم سيمبل، أستاذ طب الأمراض الوبائية وصحة الطفل في “جامعة ليفربول” البريطانية، والذي شارك في إعداد الدراسة، “يمكننا أن نكون متأكدين تماماً من أن فيروس كورونا في حد ذاته لا يسبب ضرراً للأطفال على نطاق واسع”.

وأضاف في إفادة صحافية، أن “الرسالة التي ينبغي التأكيد عليها حقاً هي أن حالات المرض الشديدة (بين الأطفال المصابين بكوفيد-19) نادرة الحدوث، والوفاة نادرة للغاية”، وأنه يجب على الآباء الشعور بـ”الارتياح لأن أطفالهم لا يتعرضون لأذىً مباشر من خلال العودة إلى المدرسة”.

وقال الباحثون، إن الأطفال الستة الذين لقوا حتفهم كانوا جميعاً يعانون من “مرض مزمن”. وأضافوا أن هذا معدل وفيات “منخفض بشكل مذهل”، مقارنة مع نسبة 27% المسجلة لدى جميع الفئات العمرية، الذين تم نقلهم إلى المستشفى في الفترة ذاتها.

وعلى الرغم من أن خطر إصابة الأطفال بالفيروس “ضئيل” إجمالاً، قال الباحثون إن الأطفال من أصول إفريقية ومن يعانون من السمنة، يتأثرون بدرجة “أكبر”، وهو نفس ما خلصت إليه دراسات سابقة على البالغين.